Liberty Media reduceert fees bij Grands Prix zonder publiek

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft toenadering gezocht tot enkele circuits en is bereid mee te denken over de bedragen die organisatoren moeten betalen voor een Grand Prix, de zogenaamde fee. Dat vernam Associated Press van Joan Fontsere, directeur van het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Bij races zonder publiek lopen de promotors een groot deel van hun inkomsten mis en dan is het lastig om de vaak torenhoge fees nog op te hoesten.

Liberty Media heeft daar begrip voor en komt de circuits in dat geval tegemoet, is de boodschap van Fontsere. "Ze zijn zich ervan bewust dat dit een buitengewone situatie is. We zitten op dezelfde golflengte. Als de Formule 1 koste wat het kost races wil houden vanwege de televisierechten en voor de teams, dan weten ze ook dat wij minder inkomsten hebben als daar geen toeschouwers bij aanwezig kunnen zijn. Ze realiseren zich dat het dit jaar zo zal zijn en denken er hetzelfde over als wij."

De Spaanse Grand Prix in Barcelona ontvangt veel subsidie van de Catalaanse overheid vanwege de economische impact van het evenement. Het Formule 1-weekend alleen zou de lokale economie al 160 miljoen euro opleveren, terwijl de impact over een heel jaar genomen geschat wordt op 300 miljoen euro. Dan gaat het over banen, kaartverkoop, toerisme en ga zo maar door.

Een race zonder publiek heeft daar ook grote invloed op. Fontsere legt uit: "De Catalaanse overheid investeert niet alleen vanwege de vele kaarten die we verkopen in de Formule 1, het gaat dan ook om de financiële impact op de regio Catalonië. De economische impact voor de lokale middenstand is aanzienlijk kleiner bij een Grand Prix zonder toeschouwers. Minder inkomsten voor taxichauffeurs, minder inkomsten voor hotels… Dat verandert de overeenkomst van de overheid met ons circuit."