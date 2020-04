Crisis bemoeilijkt evaluatie Renault van Daniel Ricciardo

De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat alle race-activiteiten stil liggen, maar heeft ook tot gevolg dat teams met het oog op 2021 een klein gokje moeten wagen. Want hoe ga je als renstal om met coureurs van wie het contract na dit jaar afloopt? En hoe beoordeel je eventuele andere kandidaten voor een zitje zolang er niet geracet wordt?

Met die vragen worstelen ze ook bij Renault, zo blijkt uit een interview met teambaas Cyril Abiteboul in L'Equipe. Bij de Franse renstal heeft Daniel Ricciardo namelijk een aflopende verbintenis. De Australiër dwong bij zijn overstap van Red Bull Racing naar Renault een megasalaris af. Het team moet zich nu afvragen of ze dat bedrag voor volgend jaar nog voor hem over hebben.

Abiteboul geeft toe het lastig te vinden. "Normaal gesproken werken we geleidelijk toe naar een overeenkomst op basis van een evaluatie van de performance. Nu moeten we blind een beslissing nemen. We praten veel met Alain Prost, Jerome Stoll en het comité. Straks moeten we een besluit nemen voordat het seizoen 2020 überhaupt van start is gegaan."

Het dwingt Renault om voorzichtig al een beetje om zich heen te kijken naar mogelijke alternatieve opties. Abiteboul vervolgt: "Als Daniel ervoor kiest om niet bij ons te blijven na 2020 en we zouden dat niet verwachten, dan zou dat een probleem voor ons betekenen. Dat is waarom we nu al praten met coureurs uit ons opleidingsprogramma."

Salarisverlaging

Renault heeft met Ricciardo wel al afspraken gemaakt over het huidige loon van de Australiër. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar verdient maar liefst 22 miljoen euro per jaar, maar levert een deel daarvan in om de huidige crisis te overbruggen. "We hebben dat gesprek al gehad", onthulde Abiteboul. "Daniel heeft aangegeven dat hij bereid is geld in te leveren."