Promotor Grand Prix Canada: "Race moet voor half oktober opnieuw worden ingepland op kalender"

De racepromotor van de Grand Prix van Canada, Francois Dumontier, zei dat hij geen andere keus had dan de Canadese Grand Prix van juni uit te stellen tot het coronavirus is gedeist.

De Formule 1 heeft besloten om de zomerstop met nog drie weken te verlengen, wat betekent dat er nog eens drie weken niet aan de auto’s gesleuteld mag worden. Ook werd deze week bekend dat de organisatoren van de race in Montreal de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve voorlopig hebben moeten afblazen.

Volgens de organisatie was het de enige juiste keuze. "Het sluiten van de Canadese grenzen was één ding, maar we dachten dat het de goede richting op kon gaan, maar dat viel ons tegen", vertelde Dumontier aan Le Journal de Montreal.

De beslissing mocht niet lang meer duren, maar ze hadden nog tijd. "We gaven onszelf tot Pasen om de beslissing te nemen, maar zodra premier Francois Legault aankondigde dat Quebec tot 4 mei stil stond, was het duidelijk dat dit de organisatie van onze race in gevaar bracht.”

Het stratencircuit vraagt nog veel aanleg. Dat zou ongeveer na Pasen beginnen, maar door het coronavirus werd dat ook uitgesteld. Hierdoor was de deadline halen onmogelijk. “De aanleg van tijdelijke infrastructuur zou ruim voor de deadline van Liberty beginnen. Maar ik ben rustig. Ik geef nu het stokje door aan de organisatoren van de Grand Prix van Frankrijk.”

Kalender moet vergeten worden

Eind juni staat nu de eerste race gepland op het Franse Paul Richard. Volgens de promotor van de Canadese Grand Prix moeten we de huidige kalender vergeten en kijken wat er nog mogelijk is. "De kalender zoals we die nu kennen, na al dit uitstel, moet worden vergeten. Ik denk zelfs dat tussen de 15 en 18 races, zoals de Formule 1 wil doen, een optimistische voorspelling is."

Hij sluit zelfs niet uit dat Canada, veel later in het jaar, in werkelijkheid de eerste race van 2020 zou kunnen zijn. "Vanwege ons klimaat zal onze Grand Prix voor half oktober moeten plaatsvinden. Maar ja, alles is mogelijk", aldus Dumontier.