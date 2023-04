Historie: Het legendarische duel tussen Pironi en Villeneuve

Het is vandaag 25 april. Voor de Formule 1 is dit een belangrijke datum. Precies 31 jaar geleden vond er tijdens de Grand Prix van San Marino één van de meest discutabele duels tussen twee teamgenoten plaats. Het ging om het duel tussen Didier Pironi en Gilles Villeneuve. GPToday.net duikt in het archief en kijkt terug op de bijzondere gebeurtenis.

In 1982 was de Formule 1 verdeelder dan ooit. Het zijn de hoogtijdagen van de ‘oorlog’ tussen de Fédération Internationale de Sport Automobile (FISA) en de Formula One Constructors’ Association (FOCA). In Imola waren de gevolgen van deze oorlog pijnlijk merkbaar, er stonden maar 14 wagens aan de start.

Het lage deelnemersaantal is een gevolg van de fittie tussen de FISA en de FOCA. In Brazilië werden Nelson Piquet en Keke Rosberg gediskwalificeerd omdat hun wagens achteraf te licht bleken te zijn. Saillant detail: Piquet en Rosberg waren als eerste en tweede gefinisht. De dubbele diskwalificatie zette kwaad bloed bij de FOCA-teams. Uit protest besloten ze de Grand Prix van San Marino te boycotten.

Gevolgen

De boycot had grote gevolgen aangezien de topteams van Brabham, McLaren en Williams ontbraken. Wel telde de race gewoon mee voor het wereldkampioenschap, dat betekende dus dat het team van Ferrari goed kon gaan scoren. De Italiaanse renstal was geen lid van de FOCA en had met Didier Pironi en Gilles Villeneuve een ijzersterk rijdersduo in dienst.

Ferrari kreeg in Imola concurrentie van Renault, Alfa Romeo en FOCA-leden Tyrrell, Osella, ATS en Toleman. Deze vier teams negeerden de boycot en besloten toch deel te nemen uit sponsoroverwegingen. Met slechts 14 wagens ging het circus gewoon van start en werd de eerste startrij geclaimd door de Franse Renault-coureurs René Arnoux en Alain Prost. Villeneuve en Pironi kwalificeerden zich op de tweede startrij.

Boodschap

In de race vielen de Renaults uit en kregen Villeneuve en Pironi de kopposities in de schoot geworpen. De voorsprong op de concurrentie was groot en het 1-2tje voor Ferrari was zo goed als binnen. Ferrari liet de coureurs weten dat ze rustig aan moesten doen, een uitvalbeurt was namelijk niet gewenst. Villeneuve reed aan de leiding en ging ervanuit dat dit betekende dat ze hun posities moesten vasthouden.

Pironi had de boodschap iets anders geïnterpreteerd en ging in de aanval. Villeneuve dacht op zijn beurt dat Pironi er een showtje van wilde maken en schrok zich rot toen zijn teammaat hem ineens voorbij stak in Tosa. Pironi was zich van geen kwaad bewust en greep zijn eerste zege van het seizoen. Villeneuve kookte op zijn beurt van woede en verscheen op het podium met een gezicht dat op onweer stond. Hij zwoer dat hij nooit meer in zijn leven een woord zou wisselen met Pironi.

Vervolg

Het verhaal kreeg een verdrietig einde: de woorden van Villeneuve werden namelijk waarheid. Twee weken later verongelukte Villeneuve tijdens de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix op het circuit van Zolder. Pironi kon het seizoen ook niet afmaken, in Duitsland crashte hij hard waardoor hij zwaargewond raakte aan zijn benen. Pironi keerde niet meer terug in de Formule 1 en overleed in 1987 bij een Powerboat-ongeluk.

De legende van Pironi en Villeneuve stopt daar echter niet en leeft tot de dag van vandaag voort. Pironi’s vriendin beviel na zijn dood van een tweeling: Didier en Gilles. Gilles Pironi trad in de voetsporen van zijn vader en ging ook werken in de Formule 1. In 2020 betrad hij in Silverstone het podium namens zijn werkgever Mercedes. Jaren na de dood van zijn vader nam hij een trofee in ontvangst en kreeg het verhaal een mooi einde.