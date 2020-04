Voormalig Red Bull-coureur: "Onzekerheid extreem lastig voor alle motorsport-teams"

De onzekerheid over wanneer de Formule 1 weer van start kan gaan, is volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Klien het moeilijkste voor de teams. Het logistieke deel is daarin extreem lastig. Veel spullen worden per boot naar de locaties gevaren, maar dat duurt ongeveer vijf weken. Het is daarom moeilijk om de spullen op tijd bij een Grand Prix te krijgen in deze onzekere tijden.

SpeedWeek vroeg de Oostenrijker wat hij het moeilijkste vindt van de crisis. De voormalig Red Bull-coureur antwoordde op de vraag: “Ik zou zeggen dat de onzekerheid het moeilijkste is. Ik weet dat het evenementenverbod op een gegeven moment zal worden opgeheven en dat de autosport weer vaart krijgt. Als coureur kan ik daar mee leven en kan ik het aan.”

De 37-jarige Oostenrijker rijdt zelf nog steeds, ook is hij actief als analist. Alleen vindt hij het lastig om in te schatten wanneer hij zijn werk kan hervatten. “Als iemand me zou vertellen dat we in juni weer gaan rijden, kan ik me daar mentaal op voorbereiden. Maar we hangen allemaal in een soort thuisisolatie en niemand weet wat er gaat gebeuren.”

Financieel extreem lastig voor alle klassen in de autosport

De Formule 1-teams zullen nu geen zomerstop meer hebben, dus dit is het moment dat teams zich kunnen voorbereiden op het 2021-seizoen. De renstallen willen de budgetlimiet van 175 miljoen dollar verlagen, om zo een nog betere strijd te krijgen. De Formule 1-teams krijgen het nu zwaarder, omdat er geen inkomsten zijn en er wel betaald moet worden.

De Formule 1-teams zullen deze crisis wel overleven, maar Klien zegt dat het ook een 'zeer moeilijke situatie' zal worden voor teams elders in de autosport. "Ik ben bang dat bepaalde teams uit de boot kieperen. Met name bij GT-races leasen sommige teams hun auto's en blijven al deze afspraken lopen - maar er komt geen geld binnen. Voor sommige teams wordt het financieel erg moeilijk."