Klien onder de indruk: "Zijn altijd Red Bull-circuits maar dan blijkt het tegenovergestelde"

Lewis Hamilton liet in Brazilië maar weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. De Britse Mercedes-coureur moest zowel in de sprintkwalificatie als in de race een inhaalrace rijden. Beide keren liet hij zien tot wat hij instaat is en in totaal maakte hij 25 plaatsen goed over het gehele weekend.

De zege van Hamilton was ook een bijzondere omdat hij won op een circuit dat was aangemerkt als een echt Red Bull-circuit. Oud-coureur Christian Klien spreekt zich erover uit bij ServusTV: "Het gaat heen en weer dit seizoen. Er zijn altijd circuits waarvan men zegt dat het Red Bull-circuits zijn maar dat blijkt het tegenovergestelde. Wat Hamilton deed in Brazilië was indrukwekkend maar 25 inhaalacties."

Niet alleen Hamilton maakte indruk op Klien, ook Max Verstappen liet de Oostenrijker genieten. Klien: "De binnenkant bij de start is niet verkeerd in Sao Paulo. Max Verstappen durfde het aan om een agressieve move te maken ook al ligt de wereldtitel op hem te wachten. Vanaf dat moment dacht je dat Red Bull de race in handen had."