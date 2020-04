Daniil Kvyat: "Race in Sint-Petersburg zou geweldig zijn"

De toekomst van de Grand Prix van Rusland ligt mogelijk niet in Sotsji, maar in Sint-Petersburg. Daar is het gloednieuwe circuit Igora Drive uit de grond gestampt. De globale uitstraling van Sint-Petersburg zou bij de Formule 1 meer in de smaak vallen dan het vakantieoord Sotsji, dat in 2014 voor het eerst een Grand Prix organiseerde.

Er gingen geruchten dat de Russische Grand Prix na dit jaar al naar Sint-Petersburg zou verhuizen. Zelf wisten ze nergens wat van af, Igora Drive moest eerst maar eens een Grade 1-licentie van de internationale autosportbond FIA zien te bemachtigen. Het circuit staat wel op de DTM-kalender voor het weekend van 1 en 2 augustus, mocht dat door kunnen gaan.

Thuisrijder Daniil Kvyat ziet een verhuizing van de Grand Prix van Sotsji naar Sint-Petersburg in elk geval wel zitten. De Rus van Alpha Tauri verkondigde in een Instagram-interview met Sky: "Ja, het is een zeer opwindende gedachte om te racen in Sint-Petersburg."

"Als het zover komt, dan zou het geweldig zijn. Sotsji is ook leuk, maar Sint-Petersburg is andere koek. Je zit dichter bij de rest van Europa en vanuit de Scandinavische landen kunnen veel fans de oversteek maken. Het wordt echt cool. Het zal Rusland dichter bij de racewereld brengen."