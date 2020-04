Waarde aandeel Formule 1 gehalveerd, kredietscore omlaag

De Formule 1 loopt rake klappen op door de coronacrisis. De waarde van een aandeel in de koningsklasse van de autosportbond is in anderhalve maand tijd gehalveerd. Op 20 februari schommelde de koers van een aandeel FWONK op de Amerikaanse beurs nog rond de prijs van 46 dollar per aandeel, inmiddels is de waarde gekelderd naar 22 dollar per aandeel.

Ook de kredietscore van de Formule 1 is naar beneden bijgesteld door kredietverzekeraar Moody's. Dat houdt in dat het voor de koningsklasse van de autosport minder makkelijk is om kredieten te verkrijgen voor investeringen. En als ze die al krijgen, dan staan daar hogere rentes tegenover. Moody's is te spreken over de liquiditeit van de Formule 1, maar ziet ook veel onzekerheid rondom de sport.

"Deze negatieve ontwikkeling is een gevolg van de onzekere situatie met betrekking tot de Formule 1-kalender voor 2020 en de verwachting dat dit de liquiditeitspositie van de Formule 1 zal verzwakken. De Formule 1 is sterk genoeg en heeft voldoende flexibele kostenposten om een ingekort of eventueel afgelast seizoen te overleven. Dit moet genoeg zijn om eventuele terugbetalingen aan promotors, sponsors en zendgemachtigden op te vangen", aldus Moody's.

De teams staan er minder florissant voor, vrezen de experts. Luister maar naar Antti Aarnio-Wihuri, voormalig sponsor van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. "Ik weet niet welke kant het op gaat. Het zou zomaar kunnen dat er niet geracet wordt in 2020. De situatie heeft een grote impact op de sponsoring en zal ook gevolgen hebben voor de sport. Het risico bestaat dat teams kopje onder gaan. Hoe veel en of er vervangende teams voor terugkomen, ik durf het niet te zeggen", aldus Aarnio-Wihuri in Iltalehti.

C More-commentator Ossi Oikarinen sluit zich daarbij aan. "Het is lastig in te schatten hoe lang de sport en de deelnemers dit vol kunnen houden. Er is nooit stilgestaan bij het feit dat dit zou kunnen gebeuren met een seizoen. Het zou voor de Formule 1 een enorme tegenvaller zijn als er hierdoor een team wegvalt. Je hebt niet zomaar een nieuwe renstal, dus het is van groot belang dat alle huidige teams deze crisis overleven."