Daniel Ricciardo: "We speelden met vuur in Melbourne"

Renault-coureur Daniel Ricciardo geeft toe dat het achteraf bezien redelijk onbezonnen was dat de Formule 1 de Grand Prix van Australië koste wat het kost door wilde laten gaan terwijl de wereld steeds meer in de greep raakte van het coronavirus. Pas op de vooravond van het evenement in Melbourne werd besloten om het raceweekend af te gelasten.

Die beslissing viel in de nacht van donderdag op vrijdag, waardoor er 's ochtends duizenden fans samendrongen voor de poorten van Albert Park die niet wisten dat het evenement was geannuleerd. Ricciardo zegt nu in The Age: "Ik moet bekennen dat ik ook een beetje last had van tunnelvisie, omdat de Australische Grand Prix voor mij zo'n druk en chaotisch gebeuren is."

"Ik had nog niet heel erg nagedacht over de hele situatie met het coronavirus, maar diep van binnen maakte ik me wel grote zorgen. We speelden absoluut met vuur in Melbourne." Het virus greep steeds meer om zich heen en toen ook een medewerker van McLaren besmet raakte - waardoor de Britse renstal zich terugtrok voor de Australische Grand Prix - kon de organisatie niet anders dan de boel afblazen.

Ricciardo vervolgt: "Max Verstappen is een van de personen waar ik vervolgens mee gesproken heb, puur om erachter te komen wat hij zou doen. Mijn eerste gedachte was: 'Maak dat je wegkomt voordat de boel echt escaleert.' Maar ik wilde eerst de meningen bij andere rijders peilen voordat ik op het vliegtuig zou stappen."

De Australiër verblijft momenteel op de boerderij van zijn familie in eigen land.