De oudste Formule 1-coureur van de huidige grid, Kimi Raikkonen, weet wel wat racen is. De Fin gaat namelijk al jaren mee in de Formule 1, na even ertussenuit te zijn geweest. Tijdens de Japanse Grand Prix van 2012 op Suzuka kreeg Sergio Perez raceles van de nu 40-jarige Fin.