Marko hoopte op signaal: "F1 had gewoon moeten racen in Australië"

Helmut Marko is slechts 14 uur in Melbourne geweest voor de Australische Grand Prix. Dat vertelde hij deze week toen hem werd gevraagd wat hij van de beslissing vond ik de Grand Prix in Melbourne af te blazen door een besmetting bij het McLaren-team.

Nadat dit bekend werd, en McLaren zich terugtrok, kwamen de overige teams bij elkaar en werd middels een bijzonder verlopen stemming besloten de Grand Prix niet door te laten gaan. Marko had echter gehoopt op een duidelijk signaal van de F1, aangezien iedereen er toch al aanwezig was.

Toto Wolff kreeg verbod

Tegenover het Oostenrijkse OE24: "Ik had gehoopt dat de Formule 1 een signaal zou afgeven. De lokale organisatie en autoriteiten waren het ermee eens om het evenement door te laten gaan. Daarna kregen we te maken met een positieve test bij McLaren en gaf de baas van Toto Wolff hem een verbod om te racen."

"In 2005 hadden we slechts 3 teams aan de start in Indianapolis. Als wij op vrijdag gewoon waren gaan rijden tijdens de vrije training hadden veel andere teams dat voorbeeld gewoon gevolgd. Het gevoel op de vlucht terug naar Europa was ook heel vreemd. Ruim 75% van de passagiers waren mensen die in de Formule 1 werken."

Coronavirus overdreven

De 76-jarige Helmut Marko behoort tot de risicogroep voor wat betreft het coronavirus maar hij is van mening dat de wereld er allemaal overdreven op reageert. Hij baalt dan ook goed.

"Ik ben 14 uur in Australie geweest. Ik landde op vrijdag in Melbourne en op dezelfde dag begonnen de vrije trainingen. Aangezien die niet doorgingen ben ik meteen teruggevlogen via Dubai. Het vliegveld is de hotspot van corona, daar komen grote groepen mensen bij elkaar uit allerlei verschillende landen, dicht op elkaar. Als je daar het virus niet oploopt, zou ik niet weten waar je het dan op moet lopen."