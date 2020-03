Ferrari wil profiteren van coronavirus en aan motor werken

Ferrari sloot enkele weken geleden een geheime overeenkomst met de FIA, over de motor van het Italiaanse team van 2019. Volgens onbevestigde berichten in de paddock heeft Ferrari afgelopen winter een compleet nieuwe motor moeten bouwen. Mede daardoor zou het team zo slecht gepresteerd hebben tijdens de wintertests.

Het lijkt erop dat Ferrari nu echter wil profiteren van het coronavirus en een voordeel wil halen uit de situatie ten opzichte van alle andere teams. De FIA heeft officieel nog niet verboden om te werken aan de wagens en verplicht om de fabrieken stil te leggen. Wanneer de teamleden weer aan het werk kunnen nadat ze uit de zelf-isolatie komen, kan er weer hard gewerkt worden in de fabrieken.

Volgens Motorsport.com zal de SF1000, die in Melbourne zou starten, dus nooit in een Grand Prix worden gebruikt. In het bericht wordt melding gemaakt dat Ferrari onder andere de motor gaat verbeteren. Zo wil het team bijvoorbeeld een warmere verbrandingstechniek gebruiken.

Het is dus afwachten hoe lang de pauze op dit moment duurt en met welke wagen en motor Ferrari de start van het F1 seizoen van 2020 zal beginnen.