Meer F1-teamleden in quarantaine vanwege coronavirus

Gisteren werd bekend dat drie teamleden in quarantaine zitten vanwege symptomen van het coronavirus. Een teamlid van McLaren en twee teamleden van Haas zitten in quarantaine in hun hotel, en de twee teams hebben de overige teamleden van het circuit teruggehaald naar het hotel om ook te kunnen testen op het virus.

Welke gevolgen dit gaat hebben voor het F1-weekend in Melbourne is nog niet bekend. De uitslagen van de tests van de teamleden zouden vandaag bekend moeten worden, maar aangezien teamleden met meerdere mensen op één kamer slapen is het aannemelijk dat meerdere teamleden besmet zijn, als de eerder genoemde medewerkers daadwerkelijk het virus hebben.

Nieuwe medewerkers in quarantaine

Het was uiteraard onvermijdelijk dat ook de F1-paddock geraakt zou worden door het coronavirus. Nu blijkt echter dat er inmiddels nog meer teamleden in quarantaine zitten, zo meldt Peter Windsor. Bovenop de 3 teamleden van McLaren en Haas zitten er minimaal nog 3 andere teamleden in quarantaine sinds gisteravond laat.

Zodra er meer informatie is zullen wij dit direct melden.