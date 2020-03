Kevin Magnussen: "Ik begon mijn carrière net als Verstappen en Leclerc"

Kevin Magnussen heeft toegegeven dat hij van de radar van de topteams in de Formule 1 is verdwenen. In 2014 debuteerde de Deen voor het toenmalige topteam van McLaren, maar inmiddels rijdt hij zijn rondjes in het middenveld voor Haas.

Vergelijking met Verstappen en Leclerc

Volgens de duidelijk uitgesproken coureur begon hij zijn carriere net zoals Max Verstappen en Charles Leclerc: "Ik stapte in de Formule 1 op dezelfde manier als Verstappen en Leclerc, die meteen in topteams terecht kwamen. Maar McLaren was gewoon geen topteam meer toen ik daar terecht kwam."

"Ik kwam binnen als een echt groot talent om naar uit te kijken en ik denk dat ik het heb geleverd, maar de rest is geschiedenis. Ik ben niet langer één van de coureurs waar de topteams echt naar kijken."

Blij met plek bij Haas

Toch geeft Magnussen niet op. Zijn plekje in de Formule 1 lijkt ook relatief veilig gezien zijn goede resultaten. Haas heeft tevens een optie om het contract met Magnussen met een jaar te verlengen: "Mijn contract met Haas loopt in principe na dit seizoen af, maar ze hebben een optie om te verlengen, dus als ze me willen in 2021 ben ik van de markt af en rijdt ik hier ook volgend jaar."

"Ik wil uiteraard doorgroeien naar een groter team, maar tegelijkertijd ben ik ook super blij om bij Haas te zijn. Als ik niet in een topteam kan komen, kan ik hier blijven in een omgeving die ik ken en ik zit hier comfortabel. "Gewoon deel uitmaken van de reis die Haas meemaakt is waanzinnig spannend", voegde Magnussen eraan toe.

Dromen van kampioenschap

Magnussen zei wel dat zijn droom om wereldkampioen te worden nog steeds in leven is, dankzij voorbeelden van coureurs die pas na lange tijd elders uiteindelijk alsnog een zitje wisten te krijgen in een topteam: "Valtteri Bottas kwam van buitenaf tot een topteam, net als Jenson Button en Mark Webber. Dus ik geloof er nog steeds in, het is gewoon dat op dit moment de kansen kleiner zijn geworden."