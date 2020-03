Bottas verwacht gevecht met Red Bull en Ferrari in Melbourne

Valtteri Bottas zegt dat hij verwacht dat drie teams het seizoen beginnen als potentiële racewinnaars, ondanks het kennelijke voordeel van Mercedes na de testsessies voor het seizoen. Veel experts hebben het Duitse team getipt om in iets meer dan een week de absolute favoriet te zijn tijdens de eerste race op de F1-kalender van 2020; de Grand Prix van Australië.

Bottas zegt echter dat het te moeilijk is om de rondetijden van de wintertests te lezen en verwacht dat Mercedes, samen met Ferrari en Red Bull, het hele jaar op de voorste startrijen te vinden zal zijn. De nummer 2 van Mercedes: "We voelden vorig jaar dat we moeite hadden met testen, maar toen waren we sterk in Melbourne. Dus je weet gewoon nooit wat voor soort pakketten teams naar de eerste race brengen na het testen. Zelfs tijdens het testen is het lastig om te lezen van de concurrentie doet. Ik denk nog steeds dat het drie teams worden die aan het begin van het seizoen uitdagend zijn voor de overwinningen. Lewis en ik zullen er hopelijk ook zijn."

Op de vraag of hij denkt dat hij zelf degene de strijd aangaat met teamgenoot Hamilton, antwoordde Bottas: "Zeker tussen mij en Lewis, maar ook andere teams en coureurs. Bij het testen is het onmogelijk om gedetailleerde conclusies te trekken over je positie en waar je staat op de grid."

DAS van Mercedes

Mercedes gaat het seizoen in met een innovatief systeem genaamd DAS. In Barcelona onthulde het team dit systeem, dat op aansturing van de coureur de positie van de voorwielen verandert. Het is nog niet bekend hoeveel voordeel Mercedes zal halen uit het nieuwe systeem, waarvan andere teams toegeven dat het ze heeft verrast.

Bottas bevestigt dat hij het maximale uit elk aspect van de auto moet halen, wil hij dit jaar kunnen winnen. "Je moet de koning zijn van elk onderdeel van de auto en alles uit de auto halen, inclusief de nieuwe systemen. Dus natuurlijk proberen zowel Lewis als ik allebei het maximale eruit te halen. Van mijn kant zal ik proberen iets beters te doen, maar we delen alle informatie, kennis en gegevens, zodat we uiteindelijk alles eruit kunnen halen."