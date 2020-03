Lance Stroll: "Dit zijn mijn beste testweken ooit"

Racing Point-coureur Lance Stroll is tevreden met de RP20 die het team heeft gebouwd voor de campagne van 2020. De RP20, die in de basis de wereldkampioenschapsauto van 2019 is, is voor het Brits/Canadese-team een tussenoplossing.

Stroll reed gisteren meer dan 125 ronden over het circuit en was tevreden: "We hebben een heleboel rondjes kunnen rijden. Het was in de ochtend nog een beetje nat, maar we hebben in de middag een uitstekend programma gedraaid."

De RP20 is volgens meerdere analisten een geduchte concurrent voor de SF1000 van Ferrari. Stroll wil er overigens niets van weten: "Het is maar testen, dus ik weet niet wat anderen doen. Wat voor ons belangrijk is is dat we progressie maken."

"We hebben een goede balans in de auto en dat zien we terug in de korte en langere runs. Ik denk dat het team een geweldige prestatie heeft geleverd. We hebben helaas was minder dagen die we kunnen testen, maar tot nu toe zijn het mijn beste testweken ooit", sloot de optimistische Canadees af.