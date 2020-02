McLaren zeer blij met beste start van nieuw seizoen sinds jaren

McLaren-teambaas Andreas Seidl gelooft dat het testen in 2020 de beste start is geweest die McLaren in vele jaren heeft gehad. Na een sterk optreden bij de eerste test, toonde McLaren grote betrouwbaarheid omdat ze geen technische problemen hadden en hun hele programma gedurende de drie dagen konden voltooien.

Het team slaagde erin om 423 ronden af ​​te leggen tijdens de test, een cijfer dat aanzienlijk meer is dan ze de afgelopen vijf jaar op enig moment hebben behaald.

Volledig programma afgewerkt

Het lijkt erop dat McLaren opnieuw een sterk seizoen tegemoet kan zien. Teambaas Andreas Seidl: "Als je kijkt naar het aantal ronden en naar de betrouwbaarheid, hebben we tot nu toe aangetoond dat dit verreweg de beste start is in vele, vele jaren voor McLaren in een wintertest. Dat is een grote beloning voor iedereen in het team en het bewijs dat het harde werk in de winter zijn vruchten afwerpt."

"De auto gedroeg zich zoals verwacht gezien de verschillende stappen en tests die we de afgelopen week hebben uitgevoerd. Het is geweldig om deze correlatie te zien, dus ik ben erg blij met het resultaat van deze test, dankzij een grondige voorbereiding en een zeer gedisciplineerde en gerichte uitvoering door het hele team."

"We waren in staat om alle vakjes aan te vinken die we op onze takenlijst hadden voor dit eerste deel van de wintertest. We zullen de komende dagen tot de tweede test gebruiken om alle gegevens die we hebben verzameld in detail te analyseren."

Elke dag nieuwe onderdelen

De Duitser legde verder uit dat McLaren elke dag nieuwe onderdelen op de auto zal zetten tijdens de tweede testweek in Barcelona: "We brengen ook continu nieuwe onderdelen aan op de auto. Afgelopen vrijdag hebben we bijvoorbeeld 's ochtends een nieuwe voorvleugel geprobeerd. Het is geweldig om dit momentum te zien dat we hebben."

"We komen aanstaande woensdag terug en blijven werken aan onze voorbereiding op Melbourne en extra prestaties uit de MCL35 te halen."