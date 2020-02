Marko stellig: "Het DAS-systeem van Mercedes is illegaal"

Helmut Marko is geen fan van het Dual Axis Steering-systeem van Mercedes. De adviseur en talentscout van Red Bull Racing vindt dat het systeem illegaal is, omdat het functioneert als een 'actieve wielophanging'.

Mercedes verbaasde de Formule 1-paddock met de vondst die het op donderdagochtend in Barcelona naar buiten bracht. Met het DAS-systeem krijgen de coureurs van het team de kans om tijdens het rijden het toespoor van de voorwielen te veranderen. Dit kunnen zij doen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen. Met welke doelstelling Mercedes dit systeem geïntroduceerd heeft, is nog onduidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat het systeem is opgevallen bij de concurrentie. Ook Marko heeft het gezien. Hoewel technisch directeur James Allison van Mercedes tijdens de persconferentie op donderdag benadrukte dat de FIA op de hoogte was van het systeem en zei dat hij geen twijfels heeft over de legaliteit ervan, lijkt Marko daar minder zeker van te zijn. De Oostenrijker ziet DAS als een illegaal hulpmiddel.

"Wanneer je tijdens het rijden actief de hoek of sporing van de wielen verandert, verander je het contactoppervlak van de banden", zegt Marko stellig tegenover Auto Bild. "Dat geldt ook voor de bodemspeling, ook al zou dat om een heel kleine hoeveelheid gaan. Dit is echter verboden, omdat het systeem hierdoor de functionaliteit heeft van een actieve wielophanging. Dat is eveneens verboden."