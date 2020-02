Horner: "Newey heeft focus nu al vooral bij 2021 liggen"

De Formule 1 leeft langzaam toe naar de reglementswijzigingen van 2021. Bij Red Bull Racing ligt de focus van ontwerper Adrian Newey voor het grootste deel al bij de bolide voor volgend jaar.

Het F1-seizoen 2020 moet nog beginnen, maar Christian Horner benadrukt dat er nu al gewerkt wordt aan de nieuwe bolide voor 2021. Die auto kan geen echte doorontwikkeling worden van de RB16, omdat de technische reglementen ingrijpend veranderen. De aerodynamica van de bolides gaat op de schop, in de hoop dat het leidt tot meer gevechten en inhaalacties.

In 2020 is het toverwoord voor Horner 'balanceren'. De teambaas van Red Bull Racing ziet dat de aandacht binnen het team nu al verdeeld wordt tussen 2020 en 2021 en dat geldt ook voor ontwerper Newey. "Natuurlijk moeten we dit jaar balanceren. We pushen zo hard als we kunnen met de RB17, maar de RB17 is door de nieuwe reglementen een heel andere auto. Een groot deel van de focus van Adrian ligt al bij de RB17."

"Je hebt maar beperkte bronnen en het draait erom hoe je dat verdeelt, zonder de huidige prestaties in de weg te zitten", vervolgt Horner, die zich geen zorgen maakt over het huidige seizoen. Gedurende het jaar verschuift de focus echter meer naar 2021. "Ik denk dat we momenteel genoeg focus hebben op beide campagnes, maar na het eerste derde van het jaar zullen we geleidelijk gaan schuiven."