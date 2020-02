Steiner heeft geen probleem met Racing Point-bolide, maar wel met eerdere houding

Günther Steiner heeft er geen problemen mee dat Racing Point de RP20 gebaseerd heeft op de Mercedes van 2019. Wel stelt de teambaas van Haas F1 dat het team in de afgelopen jaren beter op haar woorden had moeten passen.

Racing Point verscheen woensdag voor het eerst op de baan met de nieuwe RP20 en bij een deel van de concurrentie zorgde die bolide voor gefronste wenkbrauwen. De bolide lijkt bijna een kopie van de Mercedes W10, waarmee Lewis Hamilton in 2019 wereldkampioen werd. Steiner heeft daar op zich geen problemen mee, zo vertelde hij na afloop van de eerste testdag in Barcelona.

"Ik zou het zo zeggen: ze gebruiken veel onderdelen van mercedes op hun auto, dus waarom zouden ze Red Bull dan kopiëren? Dat geldt ook voor ons. Wij kopen veel onderdelen van Ferrari, dus welke auto gaan wij nabootsen? Ik denk een Ferrari. We zouden nogal dom zijn als we een Toro Rosso of Red Bull kopiëren, omdat we dan iets proberen uit te vinden wat er niet is. Ik denk dat zij dat ook doen: ze proberen het maximale eruit te halen en dat model te gebruiken."

Waar Steiner meer moeite mee heeft, is het feit dat Racing Point enkele jaren geleden nog een van de grootste criticasters was van het model dat Haas F1 inzette. "Soms moet je nadenken voordat je iets zegt. Dat zeg ik, omdat het op een dag misschien jouw beurt is zonder dat je er iets tegen kan doen. We weten allemaal dat ze een aantal jaar geleden redelijk stevig klaagden, en nu is het cirkeltje rond. Het is aan hen, mij maakt het niet echt uit."