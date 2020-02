Rocquelin: "Red Bull heeft meer kunnen doen op eerste testdag dan gepland"

Niet alleen Max Verstappen is tevreden met het verloop van de eerste dag van de wintertests in Barcelona, datzelfde kan gezegd worden van Red Bull Racing. Volgens hoofdengineer Guillaume Rocquelin kon het team zelfs meer doen dan oorspronkelijk gepland was.

Verstappen werkte 168 ronden af op het Circuit de Barcelona-Catalunya en noteerde de vierde tijd. Alleen Mercedes en Racing Point noteerden een snellere tijd en alleen Mercedes werkte meer ronden af op de eerste testdag. Dat stemde Rocquelin tevreden. "We hebben een zeer goede dag gehad. We hebben dit jaar een gecomprimeerd testschema, dus we leggen iets meer focus op langere runs dan normaal om uit de test te halen wat we nodig hebben."

De relatief koele omstandigheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya helpen daar niet echt bij volgens Rocquelin, die benadrukt dat ook de asfaltlaag niet helemaal representatief zijn. "Het is niet altijd makkelijk, omdat de condities op dit moment van het jaar in Barcelona nooit ideaal zijn - het is net iets te koud - en de asfaltlaag is niet helemaal representatief."

"We hebben echter het hele plan afgewerkt en zelfs iets meer kunnen doen vandaag, dus dat is erg bemoedigend. We hebben dus een vermoeide, maar blije coureur en veel informatie om te doorgronden. Morgen voeren we het tempo weer op met Alex, maar al met al was dit een erg positieve start voor ons."

Alexander Albon neemt op donderdag het stuur over van Verstappen. De eerste week van de wintertests wordt op vrijdag afgerond met een halve dag voor zowel Albon als Verstappen.