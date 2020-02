Helmut Marko: "Red Bull Racing krijgt in 2020 beschikking over partymodus"

Max Verstappen en Alexander Albon kunnen zich in 2020 verheugen op een extra steuntje in de rug tijdens de kwalificatie. Volgens Helmut Marko krijgt Red Bull Racing de beschikking over een partymodus.

De afgelopen jaren moest Red Bull Racing in het derde deel van de kwalificatie vaak toekijken hoe concurrenten Mercedes en later ook Ferrari net even meer vermogen tot hun beschikking kregen door de motor iets verder open te draaien. Volgens Marko zal Red Bull daar in 2020 niet meer onder lijden. "We krijgen dit jaar ook een kwalificatiemodus, die ook als zodanig merkbaar is", verklaart hij tegenover Auto, Motor und Sport.

De Oostenrijker vertelde bovendien dat Honda deze winter geïnvesteerd heeft in verbeteringen voor de krachtbron. Daardoor moet het vermogensverschil met Mercedes en Ferrari vanaf 2020 tot het verleden behoren en Marko hoopt dan ook dat Honda dat voor elkaar gekregen heeft. "We hopen dat we op motorisch vlak op gelijke hoogte komen."

Marko ging ook in op het nieuwe contract dat Verstappen deze winter tekende bij Red Bull Racing. Daardoor ligt de Nederlander tot eind 2023 vast bij de Oostenrijkse renstal. Marko benadrukt dat het nieuwe contract vooral voor rust zorgt binnen het team. "Het zorgt bij ons voor rust, stabiliteit en motivatie binnen het hele team. En de coureur kan zich concentreren op wat hem te doen staat: het besturen van de auto."