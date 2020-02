Renault blijft teasen met eerste foto van R.S.20 op filmdag in Barcelona

Renault voelt er tot nu toe weinig voor om haar nieuwe bolide al volledig te laten zien aan het publiek. De eerste foto van de R.S.20 op een filmdag in Barcelona maakt nieuwsgierigen weinig wijzer over de bolide.

Afgelopen week organiseerde Renault in Parijs een presentatie om het seizoen 2020 af te trappen. Wie echter verwachtte daar de nieuwe R.S.20 in levende lijve te zien, kwam bedrogen uit: Renault koos ervoor de nieuwe bolide nog niet te presenteren. Wel toonde het team een aantal beelden van de auto, maar uit deze teasers was nog niet op te maken hoe de auto er daadwerkelijk uitziet.

Vandaag volgt er een volgende teaser vanuit Renault, dat een aantal dagen eerder is afgereisd naar het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een filmdag. Tijdens die filmdag rijdt de R.S.20 ook haar eerste ronden, waardoor de filmdag ook als een shakedown gezien kan worden. Renault deelde op Twitter een foto van het bijzondere moment dat de bolide voor het eerst uit de pits kwam rijden.

Uit de foto valt echter niet veel op te maken wat betreft de technologische en aerodynamische vondsten die Renault voor 2020 in petto heeft. Het zwartwit-effect op de foto zorgt ervoor dat de details van de R.S.20 maar moeilijk te zien zijn en ook de hoek van waaruit de foto genomen is, maakt een analyse van de auto lastig. Wel lijkt het team afscheid te hebben genomen van de kleurstelling die op de eerste teasers gebruikt werd: naast zwart is er meer van een andere kleur te zien, wat vermoedelijk geel zal zijn.