McLaren presenteert slank ogende MCL35 met meer blauw in livery

McLaren heeft zojuist de nieuwe bolide van Carlos Sainz en Lando Norris onthuld. Met de MCL35 wil het team de stijgende lijn van de afgelopen seizoenen verder doorzetten en bovendien het gat richting de drie topteams verkleinen.

In 2019 eindigde McLaren op de vierde positie in het kampioenschap en met de MCL35 moet die prestatie op zijn minst geëvenaard worden. Dat doet het Britse team met een op het oog fors aangepaste bolide. In vergelijking met de voorganger, de MCL34, oogt de nieuwe auto een stuk slanker, vooral bij de sidepods. Ook is gekozen voor een ietwat afwijkende luchtinlaat boven de cockpit.

Ook aan het front van de auto zijn een aantal aanpassingen gedaan. De neus van de MCL34 was al behoorlijk slank, maar op het oog is die voor het nieuwe seizoen nog smaller geworden. Daarmee volgt het de lijn van onder andere Red Bull Racing. Ook de voorvleugel lijkt doorontwikkeld te zijn: op de MCL35 lijkt men gekozen te hebben voor een variant waarmee men nog sterker inzet op het outwash-principe.

De volgende opvallende verandering aan de MCL35 is de kleurstelling. De glanzende lak is verleden tijd bij McLaren: net als Ferrari en Red Bull Racing kiest de renstal nu voor een matte afwerking. Daarnaast is er iets meer gespeeld met de kleuren: het oranje blijft de belangrijkste kleur, maar heeft op de sidepods en bovenaan de engine cover wel wat ruimte moeten maken voor blauw. Die kleur was vorig jaar helemaal achteraan de bolide te vinden, evenals op de voor- en achtervleugels. Dat laatste is in 2020 niet veranderd.