Ricciardo gelooft dat podiumplaats in 2020 al haalbaar is voor Renault

Daniel Ricciardo heeft hoge verwachtingen van Renault voor 2020. De Australiër denkt dat zijn team na een tegenvallend 2019 tijdens het aanstaande seizoen een keer op het podium kan eindigen.

Sinds haar terugkeer in de Formule 1 in 2016 heeft Renault nog niet op het podium gestaan. Het in Enstone gevestigde team leek in 2018 nog een stap richting de drie topteams te zetten met de vierde positie in het kampioenschap, maar afgelopen seizoen verdween de stijgende lijn. Renault werd vijfde in het kampioenschap en moest ook klantenteam McLaren voor zich dulden.

Ricciardo verwacht een beter 2020 en hij gelooft nog altijd dat een podiumplaats haalbaar is. "Daar geloof ik absoluut nog in. Toen ik dit tweejarige contract tekende, zag ik een podiumplaats voor me. Wat betreft posities is dat dus een doelstelling voor mij. Ik denk ook dat het haalbaar is. Als team moeten we ons verbeteren en natuurlijk zijn de koplopers ons mikpunt, maar we moeten eerst het gevecht in de middenmoot winnen en de vierde plaats heroveren."

Ricciardo wil leren juiste momenten te kiezen

Op persoonlijk vlak hoopt Ricciardo in 2020 een aantal zaken te leren. De 30-jarige Australiër staat bekend als een van de meest agressieve coureurs op de grid als het aankomt op het inhalen van concurrenten, maar in 2020 wil hij beter leren inschatten wanneer hij een gevecht aan moet gaan of juist moet uitstellen. "Iets wat ik mezelf al jaren opgelegd heb, is dat ik op zondag nooit neergeslagen en met spijt wil vertrekken."

"Ik wil op zondag vertrekken met het gevoel dat ik het maximale uit het weekend gehaald heb en alles heb gegeven. Ik heb vorig jaar geleerd dat het goed is om agressief te zijn en om vastberaden te racen. Maar ik moet dat soms ook managen en slim zijn, mijn gevechten en momenten uitkiezen. Daar wil ik beter in worden."