Renault streeft alleen naar betere betrouwbaarheid op motorisch vlak in 2020

Rémi Taffin, hoofd van de motorenafdeling van Renault, wil met de krachtbron van 2020 sterke en betrouwbare prestaties leveren. Renault boekte vorig jaar vooruitgang op het gebied van de prestaties van haar motor, maar de betrouwbaarheid liet het team vaker in de steek dan hen lief was. Renault voorziet vanaf het 2021-seizoen haar motor aan geen enkel ander team meer en dat komt mede door de gebrekkige betrouwbaarheid waar de voormalige klantenteams mee te kampen hadden, maar daar wil de Franse fabrikant nu verbetering in brengen.

Taffin is ervan overtuigd dat zijn werknemers de krachtbron en de integratie ervan met het nieuwe R.S.20 chassis van het Formule 1-teampersoneel hebben geoptimaliseerd. Taffin is heilig van zijn zaak overtuigd: "Het was belangrijk dat we vorig jaar een behoorlijke stap in de prestaties van de power unit hebben gezet. Nu gaat de focus liggen op het leveren van dat prestatieniveau bij elke race.”

Ondanks het achterliggen op het schema en het niet kunnen vertonen van de auto op de afgesproken datum, wil Renault 'vierde worden' met de R.S.20. "Aan het einde van het seizoen hebben we onze kracht laten zien. Het resultaat op Monza is een voorbeeld van de vooruitgang die we hebben geboekt op de PU. Er is weinig veranderd voor 2020, maar we willen de motor zo goed mogelijk in de auto integreren en daarom het hele systeem efficiënter maken."

Renault moet haar motor en chassis verbeteren, om zo dichterbij de top te kunnen komen. Hiervoor heeft het Engels-Franse team extra onderdelen toegevoegd aan haar motor. Hoewel de laatste wijzigingen nog steeds aan de gang zijn, hebben de investeringen al voordelen opgeleverd. "Het is duidelijk dat je, om succesvol te zijn in de Formule 1, de middelen nodig hebt. Er zijn grote veranderingen geweest en nu zijn we bezig met het bouwen van een grotere faciliteit, waar we de ontwikkeling op technisch gebied kunnen blijven verbeteren. We willen de supply chain in ons ontwerp- en ontwikkelingsproces verbeteren.”