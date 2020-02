Foto's: Renault brengt eerste teasers van R.S.20 naar buiten

Renault heeft geen fysieke nieuwe bolide meegenomen naar de presentatie en het kick-off evenement in Parijs, maar zojuist heeft het team wel de eerste beelden vrijgegeven van de R.S.20. Tot nu toe betreffen het teasers, waarop niet de volledige auto zichtbaar is.

Voorafgaand aan het evenement kondigde Renault al aan dat de R.S.20 niet in levende lijve te zien zou zijn bij de seizoensopening die de Franse fabrikant vandaag organiseert in het Atelier Renault op de Champs-Élysées in Parijs. Wel meldde het team cryptisch dat er teasers naar buiten gebracht zouden worden van de nieuwe bolide en dat de auto op deze beelden niet in de uiteindelijke kleurstelling te zien zou zijn.

Aan die woorden lijkt Renault zich te houden, want zojuist bracht het de eerste beelden naar buiten van de R.S.20. Het betreft een viertal renders, waarop de bolide uitgerust is met een volledig zwarte kleurstelling. Deze livery zal niet het hele seizoen zichtbaar zijn op de Renault, afgaande op de uitlatingen die zij eerder hebben gedaan. Het enige contrast wordt verzorgd door de gele startnummers en de helmen van Esteban Ocon en Daniel Ricciardo.

Qua techniek valt er op basis van de eerste vier beelden nog niet bijzonder veel te zeggen. Wel lijkt Renault, in navolging van Mercedes (in 2018 en 2019) en Red Bull Racing (in 2020), te kiezen voor een smalle neus. Vorig jaar reed het Franse fabrieksteam nog met een bredere neus rond. In grote lijnen lijkt de bolide echter op haar voorganger, de R.S.19.