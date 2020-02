Red Bull Racing onthult kleine veranderingen aan overalls voor 2020

Red Bull Racing staat in de presentatiemodus. Maandagavond onthulde Alexander Albon al zijn nieuwe helmontwerp voor 2020, nu heeft het Oostenrijkse team beelden de wereld in geslingerd van de nieuwe overalls.

GPToday.net meldde in januari al dat Albon en Max Verstappen in 2020 met ietwat aangepaste overalls gaan racen. Destijds was het brandwerende pak van de coureurs, evenals de nieuwe caps en het vermoedelijke nieuwe helmontwerp van Verstappen, al te zien tijdens een filmdag op Circuit Zandvoort. Nu heeft Red Bull dus bevestigd wat eigenlijk al verwacht werd.

De nieuwe overalls van de Red Bull-coureurs zijn in grote lijnen hetzelfde als die van de afgelopen seizoenen. Dat houdt in dat de pakken wederom grotendeels donkerblauw zijn. De rode streep aan beide zijkanten is gebleven, maar de dunnere grijze streep - die in 2019 juist nieuw was op de overalls - is weer verdwenen. Onder de halssluiting is een kleine rode streep toegevoegd, terwijl het sponsorlogo van FuturoCoin op de linkermouw is vervangen door het logo van PayVoo.

Morgen presenteert Red Bull Racing haar nieuwe strijdwapen voor het seizoen 2020. De RB16 zal vervolgens ook een aantal ronden over Silverstone rijden voor een shakedown. Voor die tijd wordt het nieuwe helmontwerp van Verstappen nog gepresenteerd. De verwachting is dat dit dinsdag aan het eind van de middag of het begin van de avond gebeurt.