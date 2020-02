Renault hint op gebruik afwijkende livery tijdens wintertests

Renault heeft het programma rond de presentatie van haar bolide voor 2020 bekendgemaakt. De auto zal daarbij echter niet fysiek aanwezig zijn. Het Franse team hintte daarnaast ook op het gebruik van een speciale livery tijdens de wintertests in Barcelona.

Woensdag 12 februari trapt Renault de nieuwe jaargang van de renstal af met een evenement in Parijs. Onderdeel van dat evenement is de besloten onthulling van de R.S.20, de bolide die de Franse fabrikant weer een stap voorwaarts moet laten zetten. Ook zal er een reeks persconferenties plaatsvinden met teambaas Cyril Abiteboul, directeur Marcin Budkowski, technisch directeuren Pat Fry en Rémi Taffin, adviseur Alain Prost en coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Het programma vangt om 14.00 uur aan en richting het einde van de presentatie krijgen de aanwezige media een aantal teasers te zien van de R.S.20. In de aankondiging laat Renault doorschemeren dat de auto op deze beelden niet de gebruikelijke geel-zwarte kleurstelling van de afgelopen seizoenen heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een pre-season testing livery. Later op de dag publiceert Renault geleidelijk steeds meer beelden van haar nieuwe bolide. Dat doet het team via social media en haar website.

Gaat Renault Red Bull Racing achterna?

Mocht Renault daadwerkelijk kiezen voor een speciale test-kleurstelling, dan is het team niet de eerste met dat idee. In 1997 en 2006 testte McLaren niet in de gebruikelijke zwart-zilveren kleurstelling, maar juist in een opvallende oranje kleur. Recentelijk maakte Red Bull Racing gretig van het principe gebruik. Dat deed men tijdens de wintertests van 2015 en tijdens de shakedowns in 2018 en 2019. Ook Alfa Romeo voerde in 2019 haar shakedown uit met een aangepaste kleurstelling.