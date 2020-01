'Enige ontsnappingsclausule in contract Max Verstappen heeft betrekking op motor'

Max Verstappen weet dat hij tot eind 2023 een van de coureurs van Red Bull Racing is. De achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft volgens Auto Bild echter één ontsnappingsclausule in zijn contract: Red Bull moet hem een motor geven die de concurrerend is.

Dinsdag maakte Red Bull Racing bekend dat Verstappens contract, dat eind 2020 zou aflopen, met drie jaar verlengd is tot eind 2023. De Nederlander is daardoor als een van de eerste topcoureurs zeker van zijn zitje, terwijl Red Bull weet dat de coureur niet weggelokt kan worden door andere topteams als Mercedes en Ferrari. "Ik had grote zorgen dat we Max in 2021 aan Mercedes zouden verliezen", verklapte Helmut Marko aan Auto Bild.

De Oostenrijkse talentscout en adviseur was tijdens de feestdagen bezig om het contract op te stellen. In dat contract is slechts één ontsnappingsclausule opgenomen: als Red Bull Verstappen niet kan voorzien van een motor die de concurrentie aan kan gaan met de andere topteams, dan kan hij alsnog voortijdig vertrekken. Marko is echter optimistisch gestemd. "Momenteel hebben we met Honda een motor die concurrerend is, en ik ben ook optimistisch dat ze verder zullen gaan [na 2021]."

Verstappen gaat door de nieuwe overeenkomst waarschijnlijk ook een klap meer geld verdienen. Marko geeft toe dat het nieuwe contract 'niet goedkoop was, maar ik had geen zin om te pokeren'. De Italiaanse tak van Motorsport.com verwacht dat het jaarsalaris van Verstappen nu op 40 miljoen euro komt te liggen, terwijl Auto Bild verwacht dat het contract tot en met 2023 60 miljoen euro waard is.