Binotto: "Schumacher komt niet in aanmerking voor plek bij Ferrari in 2021"

Mick Schumacher hoeft voor 2021 niet te rekenen op een plek bij Ferrari in de Formule 1. Teambaas Mattia Binotto geeft de voorkeur aan twee coureurs met ervaring en stelt dat 2021 voor de Duitser te vroeg komt.

Schumacher maakt sinds begin 2019 deel uit van de Ferrari Driver Academy en hoopt ooit in de voetsporen te kunnen treden van vader Michael, die zeven keer wereldkampioen werd. Vijf van die titels behaalde hij in het rood van Ferrari en de droom van Schumacher is dan ook om ooit dezelfde kleuren te kunnen verdedigen. Dat gaat echter niet al in 2021 gebeuren, zo benadrukte Binotto tegenover Motorsport-Total.com.

"Voor onze jonge talenten komt 2021 te vroeg", vertelde de Italiaan. Door de ingrijpende reglementswijzigingen die in de planning staan voor 2021 beginnen alle teams weer op nul en volgens Binotto is het daarom van belang dat de coureurs ervaring hebben. Een van die coureurs is Charles Leclerc, die kort voor de jaarwisseling een nieuw contract bij Ferrari ondertekende dat hem tot eind 2024 bij het team houdt.

Binotto tevreden met ontwikkeling Schumacher

Schumacher werkte in 2019 zijn eerste seizoen in de Formule 2 af, maar daarbij wist hij nog geen onuitwisbare indruk te maken. Hij eindigde het seizoen op de twaalfde positie, waarbij hij één zege boekte. Toch is Binotto tevreden. "Hij heeft dit seizoen een goede prestatie geleverd. In het kampioenschap kon men meer ervaren coureurs aan het front zien, maar hij heeft een goed seizoen gehad om ervaring op te doen."

Ook in 2020 is Schumacher actief in de Formule 2. Evenals in 2019 zal hij daarbij uitkomen voor Prema, waar hij regerend Formule 3-kampioen Robert Shwartzman als teamgenoot krijgt. Binotto verwacht verbeteringen te zien bij Schumacher, maar is hoopvol. "We verwachten in het komende jaar iets meer van hem, maar desondanks is hij voor de toekomst een goede kandidaat voor de Formule 1."