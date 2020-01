Ricciardo wil moraal binnen Renault verbeteren in aanloop naar seizoen 2020

Daniel Ricciardo wil zijn relatie met Renault naar het 'volgende niveau' tillen. De Australiër denkt dat dit een positieve invloed kan hebben op de resultaten, omdat de jongens bereid zullen zijn om harder te werken.

Voorafgaand aan 2019 kwam Ricciardo het fabrieksteam van Renault versterken. Het Franse team kende echter een lastig jaar. De Grands Prix van Canada en Italië zorgde voor hoogtepunten, maar in het kampioenschap viel het team terug van de vierde naar de vijfde plaats. De komst van zevenvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo kon daar geen verandering in brengen.

Ricciardo wil focus leggen op teambuilding

Een van de zaken waaraan Ricciardo dat lijkt te wijten, is het feit dat er af en toe weinig communicatie was met andere teamleden. Dat wil de 30-jarige coureur met het oog op 2020 veranderen door een aantal simpele handelingen. "Ik heb een aantal ideeën met betrekking tot de moraal binnen het team. Noem het iets als 'teambuilding' en een aantal activiteiten. Wat echter nog belangrijker is, is wat tijd door te brengen met het team, ook buiten het circuit."

"Op het circuit komen teambaas Cyril Abiteboul en ik tijdens een weekend soms niet verder dan een 'hoi', omdat hij druk is en ik ook. Op het circuit heb je niet altijd quality time. Ik heb het gevoel dat het goed is om ook buiten het circuit tijd met elkaar door te brengen om deze relatie naar het volgende niveau te tillen. Als ze elkaar iets beter kennen, dan zullen ze iets harder voor elkaar willen werken en ervoor zorgen dat er mooie dingen gebeuren."

Ook Renault zelf heeft ingegrepen voor het aankomende seizoen. Nico Hülkenberg, die sinds 2017 onderdeel was van het team, moet het veld ruimen en wordt in het nieuwe seizoen vervangen door Esteban Ocon. De Fransman keert daardoor na een jaar afwezigheid terug als vaste coureur.