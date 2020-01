De Formule 1 werkte in 2019 haar 70ste seizoen af, waarbij een nieuw systeem voor het uitdelen van punten werd geïntroduceerd. Welke coureur zou historisch gezien de meeste punten gescoord hebben volgens de nieuwe verdeelsleutel?

De laatste verandering aan de verdeelsleutel voor de punten werd in 2010 gedaan. Het aantal punten voor een overwinning ging toen van 10 naar 25, terwijl niet langer slechts acht, maar tien coureurs punten ontvangen. In 2019 volgde een minimale verandering, want voor het eerst sinds 1959 zou ook het rijden van de snelste ronde een punt opleveren. Daardoor waren er afgelopen seizoen 21 punten meer te verdelen dan via het oude systeem.

Door de jaren heen is het systeem regelmatig op de schop gegaan, waardoor de statistiek van meest gescoorde punten aller tijden enigszins 'vervuild' geraakt is en het lastig is om de puntenaantallen van de coureurs door de jaren heen met elkaar te vergelijken. In de huidige lijst gaat Lewis Hamilton riant aan de leiding, niet in de laatste plaats omdat hij het gros van zijn punten scoorde in de tijd dat er 25 punten uitgedeeld werden voor een overwinning.

Ranglijst meeste punten in Formule 1

Coureur Punten Gem. 1 Lewis Hamilton 3.431 13,72 2 Sebastian Vettel 2.985 12,44 3 Fernando Alonso 1.899 6,09 4 Kimi Raikkonen 1.859 5,94 5 Nico Rosberg 1.594,5 7,74 6 Michael Schumacher 1.566 5,10 7 Valtteri Bottas 1.289 9,27 8 Jenson Button 1.235 4,04 9 Felipe Massa 1.167 4,34 10 Mark Webber 1.047,5 4,87 11 Daniel Ricciardo 1.040 6,08 12 Max Verstappen 948 9,29 13 Alain Prost 798,5 4,01 14 Rubens Barrichello 658 2,04 15 Ayrton Senna 614 3,81 16 Sergio Perez 581 3,30 17 David Coulthard 535 2,17 18 Nico Hülkenberg 511 2,89 19 Nelson Piquet 485,5 2,38 20 Nigel Mansell 482 2,58

Bron: StatsF1.com

Acht van de tien coureurs die in de top 20 van meest gescoorde punten staan, zijn coureurs die in 2019 op de grid stonden. Het opvallendste is de opmars van Max Verstappen, die na vijf seizoenen al twaalfde staat op de ranglijst van meest gescoorde punten aller tijden. Als alle punten omgerekend worden naar het huidige systeem, staat de Nederlander niet zo hoog meer in de lijst.

Herrekende ranglijst meeste punten in Formule 1

Coureur Punten Gem. 1 Michael Schumacher 3.961 12,90 2 Lewis Hamilton 3.820 15,28 3 Sebastian Vettel 3.207 13,36 4 Kimi Raikkonen 2.816 9,00 5 Fernando Alonso 2.761 8,85 6 Alain Prost 2.502,5 12,58 7 Rubens Barrichello 1.906 5,90 8 Ayrton Senna 1.875,5 11,65 9 Jenson Button 1.844,5 6,03 10 Nico Rosberg 1.757 8,53 11 David Coulthard 1.735 7,05 12 Felipe Massa 1.696 6,30 13 Nelson Piquet 1.689 8,28 14 Nigel Mansell 1.521 8,13 15 Gerhard Berger 1.425,5 6,79 16 Mika Hakkinen 1.406 8,73 17 Mark Webber 1.376 6,4 18 Niki Lauda 1.359 7,95 19 Valtteri Bottas 1.283 9,23 20 Carlos Reutemann 1.128,5 7,73

Bron: formula1.markwessel.com / eigen berekeningen

Als alle uitslagen omgerekend worden naar het huidige puntensysteem van de Formule 1, keert Michael Schumacher terug op de eerste positie, terwijl hij in het echte klassement niet verder komt dan de zesde plek. Verreweg de meeste successen boekte de Duitser dan ook toen er voor een overwinning nog maar tien punten waren te krijgen. Qua puntengemiddelde scoren Hamilton en Sebastian Vettel echter hoger en zij lijken op termijn dan ook voorbij te gaan aan het puntentotaal van Schumacher.

Daar waar Verstappen in de recordboeken dus op de twaalfde plaats staat qua meest gescoorde punten, moet hij het in het alternatieve klassement doen met een plek buiten de top 20: hij staat 29ste, drie plaatsen achter Daniel Ricciardo en ook achter Jean Alesi en Emerson Fittipaldi. Sergio Perez zakt naar de 57ste plaats, Nico Hülkenberg naar plek 62.