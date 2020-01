Net als Formule 1-coureurs zijn teambazen van nature zeer competitieve mensen die niet alleen willen winnen, maar het liefst ook met een zo’n groot mogelijke marge. De natuur van deze sportbusiness houdt in dat naast het constructeurskampioenschap ook een aantal alternatieve klassementen bestaan waarin het draait om het leveren van de best mogelijke prestatie over een heel seizoen binnen de beperkingen van hun budget.

De echte meetlat voor de effectiviteit van de teams is niet de klassering in het kampioenschap, maar de verhouding tussen het aantal gescoorde punten en het budget van het team: in feite dus hoeveel het team uitgegeven heeft per punt.

De eerste component is makkelijk te verkrijgen, want die is beschikbaar zodra de uitslag van het kampioenschap officieel is gemaakt; voor de tweede is uitgebreid onderzoek nodig – ofwel via financiële verslagen of via interviews – en ook ouderwets speurwerk.

Voor in Groot-Brittannië gevestigde teams zijn verslagen via Companies House beschikbaar, waardoor de financiële stukken van Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point en Williams uiteindelijk allemaal publiek bezit zijn – hoewel dat soms pas negen maanden later gebeurt. De verslagen bieden een solide basis, maar ze moeten wel opgeschoond worden. Niet alle operaties zijn alleen bezig met Formule 1.

De financiële stukken van de teams buiten Groot-Brittannië – Ferrari en Toro Rosso (beiden Italië), Sauber (Zwitserland) en Haas (internationaal) – zijn niet publiek toegankelijk, en dus zijn onze beste inschattingen erop losgelaten als de teams om welke reden dan ook niet mee wilden werken.

Bovendien splitst Ferrari haar financiën niet – niet binnen de groep, maar ook niet binnen de sportieve tak – net als Mercedes F1, dat gescheiden motor- en raceteam-operaties opereert. Gelukkig zijn er medewerkers die willen vertellen – soms on-, soms off-record – over de financiën van hun teams om redenen die zij zelf het beste weten. Er zijn ook mensen die naar andere teams verhuizen…

De invoering van reglementaire budgetplafonds vanaf 2021 zal het natuurlijk makkelijker maken het makkelijker om de financiën van de teams te tracken, maar er worden nog steeds substantiële verschillen verwacht in de uitgaven van de rijke en minder rijke teams. Door de lijst met uitzonderingen – waaronder de beloningen van coureurs – en de mogelijkheid om marketingkosten en lonen van managers te knoeien is de kans aanwezig dat tot wel 50 procent van de totale uitgaven ‘verborgen’ blijven.

De rijkste teams – Mercedes en Ferrari – gaven beide meer dan 400 miljoen dollar uit (zonder motor-kosten) in de jacht op de titels in 2019. Daarvoor hadden ze beiden 1000 mensen in dienst om twee auto’s op 21 zondagen twee uurtjes te laten racen. Voeg de motor-afdelingen erbij en deze getallen lopen met bijna 50 procent op.

Tevens gaf Red Bull bijna een miljard dollar uit voor het inzetten van haar twee F1-teams – waar de ‘gratis’ Honda-motoren voor beide teams nog bij komen – terwijl aan het andere uiteinde van het spectrum het minderbedeelde Haas, dat via een out-sourcing-model opereert, 150 miljoen uitgaf om negende te worden. Hekkensluiter Williams gaf een vergelijkbaar bedrag uit, ondanks dat ze een volledige fabrieksfaciliteit hebben – wat keurig de compleet verschillende bedrijfsmodellen van de teams demonstreert.

Juist deze getallen zijn kenmerkend voor de kosten van de F1 en de ongelijkheid op de grid, maar ook onderstrepen ze de aantrekkingskracht van de F1. Wat de uitgaven van de teams en/of sponsors uiteindelijk ook zijn, dergelijke sommen worden goedgekeurd door zakenmensen op basis van dat er tastbaar rendement zit op de investering. Simpel gezegd: als de F1 geen effectieve marketingtool was geweest, zouden er geen bedrijven aan boord zijn en zou er geen F1 zijn…

Significant is dat de budgetten van de teams met gemiddeld 10 procent groeiden, ondanks dat het aantal races gelijk bleef op 21. Racing Point, dat zichzelf op nieuw opbouwt nadat het als Force India (bijna) failliet ging, noteerde de grootste groei met 30 procent, gevolgd door Haas (25 procent) en het geherstructureerde McLaren (14 procent). Van dit trio ging alleen laatstgenoemde vooruit in het kampioenschap, terwijl Haas F1 vier plaatsen verloor…

Dat gezegd hebbende zal de sport (in ieder geval) – in alle waarschijnlijkheid - tot 2021 gedomineerd worden door de Grote Drie, die gezamenlijk een kwart van het prijzengeld van de sport opstrijken voor alleen het op komen draven op zondag. Gedurende 2019 ontving 90 miljoen dollar aan prestatie-inkomsten, en een aanwezigheidsbonus van 115 miljoen dollar…

Toch moet Liberty Media in haar eerste drie jaar als commerciële rechtenhouder van de F1 iets goed gedaan hebben, omdat vrijwel alle belangrijke meetinstrumenten in de juiste richting wijzen. Gebaseerd op officiële getallen steeg het gemiddelde aantal toeschouwers per race met 1,85 procent naar 202.000, terwijl de aandeelprijs van Liberty’s FWONK van 29 naar 45 dollar steeg – een groei van 50 procent, wat het tegendeel bewijst van de sentimenten van tegenstanders.

De inkomsten van de Formule 1 worden uitgekeerd volgens een complexe formule zoals omschreven in de bilaterale overeenkomsten – vaak (onterecht) ‘Concorde Agreements’ genoemd – zoals de commerciële rechtenhouder en de teams individueel overeen zijn gekomen. Het basis prijzengeldfonds bestaat uit 47,5 procent van de inkomsten van de F1 na aftrek van de operationele kosten, maar voor belastingen en afschrijvingen.

De prijzenpot staat gelijk aan 66,6 procent van dit bedrag, dus in 2019 werd zo’n 1 miljard dollar uitgekeerd – terwijl Liberty de rest (480 miljoen dollar) houdt om aan rente- en aandeelhoudersverplichtingen te voldoen. De pot wordt in tien maandelijkse betalingen tussen maart en december uitgekeerd aan de teams, behalve als een team failliet gaat.

Het basisfonds, met een waarde van 700 miljoen dollar, wordt volgens twee kolommen uitgekeerd. Alle teams die in twee van de vorige drie jaren in de top 10 van het constructeurskampioenschap eindigden, krijgen een gelijk aandeel uit kolom 1, terwijl kolom 2 volgens een glijdende schaal wordt uitgekeerd.

Bovendien blijven een aantal teams bonussen ontvangen: Constructors’ Championship Bonuses (CCB) voor titels die Ferrari/Red Bull/McLaren wonnen voor 2013, een Long-Standing Team (LST) bonus voor Ferrari, meerdere kampioenschapsbetalingen aan Mercedes voor gewonnen titels sinds 2013, en een erfgoedbonus van 10 miljoen voor Williams. In 2019 waren deze bonussen in totaal ongeveer 300 miljoen dollar, waardoor de pot op 1 miljard dollar uitkomt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wisten alle tien teams het jaar door te komen zonder bezoeken van deurwaarders. De verwachting is dat deze situatie aanhoudt in 2020, waarna het daaropvolgende nieuwe tijdperk met veranderingen en verbeterde stabiliteit voor alle teams.

Na drie seizoenen onder Liberty en met één te gaan voordat de huidige afspraken aflopen en de F1 de handboeien van vorige rechtenhouder CVC Capital Parnters en voormalig F1-tsaar Bernie Ecclestone afschudt, gaat het eindelijk de goede kant op met de F1. Er is echter wel stabiliteit nodig aan het roer en dat lijkt de grootste uitdaging voor Liberty in 2020: het vasthouden van de nieuwe stabiliteit, terwijl er voorbereid wordt op enorme veranderingen.

Financiën van de teams (in omgekeerde volgorde van uitslag kampioenschap 2019)

Aantekeningen:

- Dit rapport is in tweeën gedeeld: posities 10 tot en met 6 in het kampioenschap vandaag, met de top 5 van de teams volgende week. Bovendien bevat volgende week onze unieke financiële graadmeter, die de prestaties relatief gezien tot het budget onder de loep neemt (Bang4Buck, B4B)

- Teambudgetten laten motorafdelingen waar van toepassing buiten beschouwing, met de aanname dat de FIA’s kostenrichtlijn van 25 miljoen dollar voor jaarlijkse levering aan twee auto’s intern wordt toegepast. Echter, de kosten voor de banden van 1,5 miljoen dollar per jaar voor het leveren aan twee auto’s zijn in alle budgetten wel meegenomen.

- Munteenheden zijn van euro (Ferrari/Toro Rosso), Zwitserse franc (Sauber) en pond omgerekend naar US dollar. De meeste sponsorcontracten zijn gebaseerd op de dollar, terwijl Liberty daar ook het prijzengeld mee uitkeert. Voor het gemak van de vergelijking zijn de volgende wisselkoersen gebruikt: 1 dollar = 0,90 euro/1,00 franc/0,80 pond.

Williams

Budget 2019 $150 miljoen (2018: $150 miljoen) Inkomsten 2019 $125 miljoen

- $20 miljoen (ROKiT)

- $10 miljoen andere/technologische partners

- $30 miljoen inkomsten via coureurs

- $60 miljoen (FOM, waarvan 10 miljoen bonus)

- $5 miljoen groepsbijdrage (WAE) Medewerkers 635 (2018: 625) - alleen F1 Winst 2019 $25 miljoen verlies, afgedekt door WAE Punten 1 B4B $150 miljoen per punt

Als 2018 al zwaar was voor Williams, dan gold het dit jaar dubbel zo hard: de FW42 kwam te laat en bleek langzamer dan haar voorganger, terwijl geluiden suggereren dat ontslagvergoedingen aan voormalig technisch directeur Paddy Lowe een zware tik gaven aan een al krap budget dat geraakt werd door substantieel lagere inkomsten uit de F1 door de tiende plaats in 2018.

Het was echter niet allemaal schering en inslag: Orlen vergrootte haar betalingen om Robert Kubica een racezitje te geven, terwijl het team opportunistische steun van ROKiT veilig wist te stellen. Dat gezegd hebbende was Williams dicht bij een overeenkomst met Rich Energy...

Unilever zorgde voor extra inkomsten, hoewel Orlen en Unilever na dit jaar vertrekken. ROKiT's drankmerk zal laatstgenoemde vervangen. Een groot aandeel in Williams Advanced Engineering zal verkocht worden, wat de schulden zal laten dalen maar toekomstige kruissubsidiëring zal verminderen.

Williams F1 schreef een verlies van ongeveer 25 miljoen dollar dit jaar - wat deels weggestreept werd door inkomsten van WAE - maar lijkt er goed voor te staan voor het nieuwe tijdperk van de F1, zodra het budgetplafond de prestatie-uitgaven van de teams tot 175 miljoen dollar beperkt. Intussen moet in 2020 overleefd worden...

Dit zegt het team: "Onze financiële resultaten reflecteren onze klassering in het constructeurskampioenschap van vorig jaar en de daaropvolgende daling in prijzengeld. In het algemeen was er een daling in inkomsten uit partnerships in vergelijking met 2018, hoewel we nieuwe grote samenwerkingen met ROKiT en Orlen veiligstelden."

Aantekening: Als beursgenoteerd bedrijf benadrukt Williams dat de aangeleverde informatie een indicatie is en het geen voorspellingen doet.

Haas F1

Budget 2019 $150 miljoen (2018: $130 miljoen) Inkomsten 2019 $150 miljoen

- $60 miljoen (Haas)

- $20 miljoen (Rich Energy, andere sponsoren)

- $70 miljoen (FOM) Medewerkers 260 (2018: 250) Winst 2019 Break even na bijdrage moederbedrijf Punten 28 B4B $5,35 miljoen per punt

Werktuigmachine-magnaat Gene Haas gebruikt de F1 als marketingplatform voor zijn producten, waarbij vertrouwd wordt op zuinigheid en uitbesteden voor kosteneffectiviteit. Haar middelen bestaan grotendeels uit twee contracten: Dallara voor listed parts en Ferrari voor krachtbronnen, non-listed parts en windtunnelgebruik. Kleine faciliteiten in Banbury dienen als racebasis.

Hoewel Haas snelle progressie boekte in haar eerste drie jaren, was 2019 een reality check doordat problemen met de auto de prestaties in de weg zaten. Dat heeft weer invloed op de inkomsten van 2020. Tegelijkertijd zorgde ruzie met Rich Energy voor het vertrek van de titelsponsor, wat 10 miljoen dollar aan inkomsten kostte.

Het team behoudt coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor 2020, maar het moet significante sponsordeals afsluiten om het risico van het verliezen van steun door de eigenaar te voorkomen. Hij zal het ongetwijfeld zat worden om enorme cheques uit te schrijven. Slechte resultaten in 2019 zorgen er alleen al voor dat het FOM-inkomen met zo'n 15 miljoen dollar zal dalen.

Dat gezegd hebbende lijkt het bedrijfsmodel van Haas klaar voor de toekomst, omdat de reglementen voor 2021 het uitbesteden en delen van onderdelen aanmoedigen. Bovendien heeft Haas ruimte voor groei, omdat het ruimschoots onder het vastgestelde niveau van het budgetplafond opereert.

Dit zegt het team: "Als je dergelijke grote bedragen verliest, moet je gaan nadenken over hoe je volgend jaar je geld niet verspilt. Het is geen existentieel probleem en natuurlijk is het ook niet zo dat het niets uitmaakt. Het zit in het midden - we moeten ermee omgaan, en het is nooit leuk om minder geld tot je beschikking te hebben."

Alfa Romeo (Sauber)

Budget 2019 $155 miljoen (2018: $130 miljoen) Inkomsten 2019 $155 miljoen

- $30 miljoen (Alfa Romeo)

- $10 miljoen (sponsoren)

- $10 miljoen (technologische partners)

- $35 miljoen (derde partij)

- $15 miljoen (aandeelhouders)

- $55 miljoen (FOM) Medewerkers 460 (2018: 400) Winst 2019 Break even na bijdragen aandeelhouders en derde partij Punten 57 B4B $2,7 miljoen per punt

Het in Zwitserland gevestigde Sauber valt onder Islero Investments - wat zelf eigendom is van het Zweedse Longbow Finance - en is onderdeel van een autosportconglomeraat dat bestaat uit de raceoperatie en een leverancier van engineeringsservice voor autosport, waarnaar intern gerefereerd wordt als 'een derde partij'. Laatstgenoemde steekt geld in het team.

2019, het tweede volledige seizoen onder teambaas Frederic Vasseur, zag het team wederom achtste worden in het kampioenschap, maar achter de schermen werd in Hinwil verdere progressie geboekt. Een verandering van de chassisnaam van Sauber naar Alfa Romeo - een deal die naar verluid tot eind 2021 loopt - vergrootte de aanwezigheid en bijdrage van het merk, waardoor het personeelsbestand met 10 procent groeide en er een nieuwe simulator gefinancierd kon worden.

Shell kwam binnen als brandstofpartner in een deal voor één jaar die gelinkt wordt aan FCA, terwijl het Latijns-Amerikaanse telefoniebedrijf Claro, Singha (bier), Richard Mille (horloges) en een reeks secundaire sponsoren extra steun leverden. De aandeelhouders dekken de verliezen af als onderdeel van de langetermijnstrategie van Longbow.

De relatieve kracht van de Franc zorgt echter voor een externe uitdaging, evenals de arbeidskosten in het land. Deze factoren zullen slechts deels opgevangen worden door de financiële reglementen van 2021, en dus is de uitdaging voor Sauber om beter te presteren dan de achtste positie, in plaats van die te consolideren.

Dit zegt het team: "We hebben het goed gedaan door het inkomen uit sponsoren te vergroten. Vergeleken met twee jaar geleden is het een enorme stap vooruit en als we deze trend voort weten te zetten, zitten we in een goede positie."

Racing Point

Budget 2019 $155 miljoen (2018: $125 miljoen) Inkomsten 2019 $155 miljoen

- $45 miljoen (sponsoren, vooral BWT/SportPesa)

- $20 miljoen (inkomsten via coureurs)

- $5 miljoen (technologische partners)

- $25 miljoen (aandeelhouders)

- $60 miljoen (FOM) Medewerkers 465 (2018: 405) Winst 2019 Break even na bijdrage aandeelhouders Punten 73 B4B $2,12 miljoen per punt

Hoewel het nog steeds F1's 'roze team' is, is er veel veranderd bij Racing Point nadat een consortium onder leiding van Canadese miljardair Lawrence Stroll het team vorig jaar redde van een faillissement: er loopt 15 procent meer personeel, terwijl installaties en faciliteiten geüpgrade of vernieuwd zijn. In mei wisselde het team naar de windtunnel van Mercedes in Brackley, in plaats van de faciliteit van Toyota in Keulen te gebruiken.

Dat zijn substantiële veranderingen, maar de grootste komt nog: het team verwierf recent 11 hectare grond waarop het wil uitbreiden. Momenteel wordt er goedkeuring gevraagd voor de plannen. Deze vertienvoudiging van het grondoppervlakte is een verder teken van de intenties.

Aangezien de inkomsten van de FOM gelijk bleven ten opzichte van 2018 - hoewel er een dispuut is (zie hieronder) - was de groei van het budget vooral het gevolg van sponsoring: BWT bleef als belangrijkste financierder, terwijl SportPesa (online gokken) erbij kwam als titelsponsor en een aantal merken, zoals JCB en Bombardier, met coureur Lance Stroll meekwamen. De loyale Mexicaanse sponsoren van Sergio Perez bleven steunen, waardoor de aandeelhouders minder kwetsbaar zijn.

Directe vergelijkingen met 2018 worden verstoord door de omstandigheden rond de wisselende eigenaren van Racing Point, terwijl een punt van zorgen het dispuut met Liberty en Haas over het recht op geld uit 'Kolom 2' - tot 60 miljoen dollar staat op het spel - is. Pas eind 2020 wordt hierin een uitspraak verwacht.

Dit zegt het team: "Wat ons optimistisch maakt is weten waar we zitten in de middenmoot en wetende wat er in de toekomst aankomt om ons in staat te stellen terug te keren naar de vierde positie waar we aan gewend zijn."

Scuderia Toro Rosso

Budget 2019 $155 miljoen (2018: $150 miljoen) Inkomsten 2019 $155 miljoen

- $45 miljoen (Red Bull)

- $50 miljoen (sponsoren, waaronder $30 miljoen van Honda incl. motoren)

- $10 miljoen (technologische partners)

- $50 miljoen (FOM) Winst 2019 Break even na bijdrage van Red Bull Medewerkers 480 (2018: 450) Punten 85 B4B $1,82 miljoen per punt

STR bestaat als afrondende school voor Red Bull's ontwikkelingsrijders, en behield haar beleid van het roteren van coureurs namens het hoofdteam. Nadat het ontwikkelingswerk voor Honda werd gedaan in 2018, betaalde dat zich dit jaar uit: twee enorme (hoewel met enig fortuin behaalde) puntenfinishes - in Duitsland en Brazilië - stuwden STR naar de zesde plek in het kampioenschap, een evenaring van haar vorige beste klassering in 2008.

Niet alleen belooft dat goed voor het inkomen in 2020 - het verschil is zo'n 15 miljoen dollar - maar stelde het team ook in staat om de meest efficiënte verbetering van de rondetijd te behalen met 1,84 miljoen dollar per seconde, marginaal minder dan McLaren.

De inkomsten komen uit vier hoofdbronnen: de FOM (nu lager door ontwikkelingswerk voor Honda in 2018, maar in 2020 weer hoger), Red Bull en daaraan gelinkte merken, Honda (krachtbronnen en cash), Moose (een Thaise cider die aan Alex Albon gelinkt is, die op zijn beurt promoveerde naar het hoofdteam in ruil voor Pierre Gasly) en Casio en Acronis, waarvan laatstgenoemde aan Daniil Kvyat gelinkt is.

Het personeelsbestand groeide in 2019 in zowel Faenza als op de aerodynamische basis in Bedford, ondanks (of dankzij) dat de reglementen voor 2021 meer nadruk leggen op het delen van onderdelen en technologie. Het team haalt al transmissies en diverse componenten bij het hoofdteam en (overkoepelende leverancier) Red Bull Technologies vandaan, terwijl deze trend in de toekomst naar verwachting door blijft gaan.

Dit zegt het team: "De Grote Drie opereren met budgetten van tot wel 500 miljoen euro; wij hebben hier minder dan een derde van en zijn simpelweg niet in de positie om tegen deze teams te strijden. Dat is ook niet het doel voor Toro Rosso."