Honda: "Betere betrouwbaarheid leidde tot meer focus op verbeteren prestaties in 2019"

De betrouwbaarheid van Honda was in 2019 goed te noemen en dat heeft volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe nog een prettig gevolg: niet langer ligt de focus op de betrouwbaarheid, maar op het verbeteren van de prestaties van de motor.

Honda keerde in 2019 terug op het podium in de Formule 1 en mocht als motorleverancier van Red Bull Racing zelfs drie keer op het hoogste treetje van het podium plaatsnemen. Drie keer was Max Verstappen de coureur die Red Bull en Honda succes bezorgde. Hoe anders was de situatie tussen 2015 en 2017, toen de reputatie van Honda een snauw kreeg als motorleverancier van McLaren.

De betrouwbaarheid van de krachtbron was destijds ver te zoeken en ook de prestaties bleven achter. Tanabe benadrukt tegenover Autosport dat de gebrekkige betrouwbaarheid ervoor zorgde dat de focus niet op het verbeteren van de prestaties lag. Bovendien stelt de technisch directeur van de Japanse motorfabrikant dat dit in 2019 wel anders was, omdat de motor nu wel betrouwbaar bleek.

"Ik geloof dat we geleerd hebben wat een prioriteit is voor de kwalificatie, of hoe we de race moeten winnen. Ik vraag aan onze afdeling in Sakura in Japan om zich te richten op een aantal belangrijke verbeterpunten. We hebben veel geleerd. Aan de andere kant was de betrouwbaarheid niet perfect genoeg dit jaar, maar het is sinds vorig jaar wel veel beter geworden."

Honda kende in 2019 geen enkele uitvalbeurt die gerelateerd was aan haar motoren. "Het houdt in dat we positieve items kunnen ontwikkelen en niet een tegenmaatregel of iets dergelijks. Eerder spendeerden we veel tijd aan iets wat een opschoning was. Nu kunnen we meer tijd inzetten om onze prestaties te verbeteren, en daarna kunnen we op ieder vlak meer aan de details denken", aldus Tanabe.