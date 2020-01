Seidl: "Prestaties in kwalificaties bewijzen status Norris en Sainz"

McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat de kwalificatie-prestaties van Carlos Sainz en Lando Norris in 2019 hebben aangetoond dat er twee topcoureurs bij het team aan de slag zijn.

Sainz en Norris hadden elkaar voorafgaand aan de laatste race in Abu Dhabi tien keer verslagen in de kwalificaties, waarna Norris op het Yas Marina Circuit de strijd in zijn voordeel beslechtte. In het kampioenschap was het echter Sainz die met een comfortabele voorsprong voor de rookie eindigde, terwijl ze samen McLaren naar de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs hielpen.

"Bij Carlos mogen we de races waarin hij goede punten verloor door technische problemen niet vergeten. Het resultaat van het kwalificatieduel, 11-10, vind ik geweldig om te zien, omdat het simpelweg bevestigt dat we twee topcoureurs hebben. Wat Carlos in de laatste races gedaan heeft, bevestigt alleen maar dat hij de juiste man voor ons is met het oog op de toekomst", vertelt Seidl.

Sainz legde beslag op de zesde positie in het kampioenschap van de coureurs in 2019, waarbij hij acht keer in de top 6 eindigde en McLaren's eerste podium sinds de Australische Grand Prix van 2014 pakte. Ook was het Britse team de eerste met het aankondigen van haar coureurs voor 2020, want al in juli werd bekend dat Sainz en Norris komend seizoen aan mogen blijven.

Aanstelling Norris 'juiste keuze'

Seidl was ook erg onder de indruk van Norris, van wie hij vindt dat hij exceptioneel goed gepresteerd heeft in zijn debuutseizoen. De Duitser vond dat het talent van de Brit vanaf de eerste race in Melbourne te zien was: daar wist Norris Q3 te bereiken tijdens wat zijn eerste kwalificatie in de Formule 1 was.

"Het is duidelijk te zien dat Lando het als rookie simpelweg aan het opbouwen was in de loop van het seizoen. In Melbourne was hij meteen bij het naar buiten rijden snel, hij reed zijn eerste kwalificatiesessie en wist Q3 te bereiken. Dat bewees dat het de juiste keuze was om voor hem te gaan, en wat voor een talent hij is."