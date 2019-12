David Coulthard over aflezen telemetrie Hakkinen: "Ik dacht bloody hell!"

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is tegenwoordig commentator en analist rond Formule 1-uitzendingen van Channel 4. De Schot debuteerde in 1994 bij Williams als vervanger van de verongelukte Ayrton Senna. Hij reed verder nog voor McLaren en Red Bull Racing. In totaal kwam hij tot 246 Grand Prix-starts en dertien overwinningen. In 2001 eindigde hij als tweede in het kampioenschap.

David Coulthard heeft de vraag gekregen, wie hij de beste 'Flying Finn' vindt. Coulthard is immers dé coureur om dit dilemma aan voor te leggen, aangezien hij met zowel Kimi Raikkonen als Mika Hakkinen heeft gereden in zijn McLaren-tijd. Tegenwoordig is alleen Raikkonen nog actief in de koningsklasse van de autosport, maar Hakkinen mag zeker niet vergeten worden als een van de beste Finse Formule 1-coureurs.

Coulthard, die nu vaak te zien is in de garage bij Red Bull en soms nog in actie komt tijdens demo-runs, meent dat het allebei goede coureurs zijn. "Beiden zijn ze uitstekende coureurs. Er was een periode dat ik bij het bekijken van de telemetrie van Mika dacht: 'Bloody hell! Dat is indrukwekkend", weet de nu 48-jarige Coulthard over zijn oud teamgenoot te melden.

Coulthard heeft niets tegen Kimi, maar was vaak minder enthousiast. "Niet dat ik iets tegen Kimi heb, maar ik kan niet zeggen dat ik ooit eenzelfde reactie heb gehad bij het bekijken van zijn data."

Mika is volgens de Brit vaak foutloos geweest is zijn optredens en Kimi maakt soms fouten. “Ik denk dat Mika meer solide reed, terwijl Kimi af en toe nog een foutje maakt", concludeert de Schot. Echter zegt hij wel: "Ik denk wel dat hij hetzelfde niveau als Mika heeft bereikt tegen de tijd dat hij ook de Formule 1 verlaat."