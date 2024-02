Coulthard verwacht vroeg pensioen van Verstappen

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Het is nog maar de vraag hoeveel titels Verstappen zal gaan pakken, David Coulthard denkt dat Verstappen vroeg met pensioen zal gaan.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog meer ambities heeft in de autosport en in het leven. Hij droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans en racen met GT-bolides ziet hij ook wel zitten. Verstappen beschikt momenteel over een contract bij Red Bull Racing dat pas in 2028 afloopt. Het is nog maar de vraag wat hij daarna gaat doen en of hij dan actief blijft in de koningsklasse.

Vettel

Oud-coureur David Coulthard kent de twijfels van Verstappen. De Schot ziet Verstappen nu nog schitteren, maar wat er daarna gaat gebeuren is nog een groot vraagteken. Bij Total-Motorsport laat Coulthard zijn licht schijnen over deze zaak: "Op zijn 26ste heeft hij zeker nog wel vijf goede jaren in zich zitten. Sommige mensen zwakken wat eerder af. Ik denk dat Sebastian Vettel daar een goed voorbeeld van is. Hij boekte fantastische resultaten aan het begin van zijn loopbaan. Richting het einde was hij gewoon een prima coureur."

Stoppen

Coulthard ziet Verstappen niet als een Vettel. Hij denkt dat Verstappen niet zal verslappen, maar dat hij wel sneller zal stoppen dan men denkt: "Ik denk dat Max iemand blijft om rekening mee te houden zolang hij in de sport rijdt. Of ik hem op de leeftijd van Lewis nog in de Formule 1 zie rijden? Persoonlijk denk ik van niet. Ik ben geen goede voorspeller, maar ik denk dat hij het vroeg in zijn leven al zó druk heeft gehad met het behalen van successen in de Formule 1. Ik zou verbaasd zijn als hij vroeg of laat niet besluit dat hij genoeg heeft bereikt."