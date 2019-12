Sainz: "Geen reden om voor 2021 te kijken naar andere teams dan McLaren"

Carlos Sainz heeft zijn plekje gevonden in de Formule 1. De McLaren-coureur stelt dat hij geen interesse heeft om naar een toekomst te zoeken bij een ander team dan zijn huidige werkgever.

Na dienstverbanden bij Scuderia Toro Rosso en Renault werd Sainz voorafgaand aan het seizoen 2019 aangetrokken door McLaren. Het eerste jaar van die samenwerking werd meteen zijn succesvolste campagne in de Formule 1 tot nu toe: hij eindigde met 96 punten op de zesde positie in het kampioenschap. Daarmee loodste hij McLaren, dat in 2018 nog moeite had om het tempo te volgen, naar de vierde plaats bij de constructeurs.

In 2019 was McLaren vrijwel het hele seizoen lang qua snelheid het vierde team op de grid. Het doel is om op termijn weer mee te gaan doen om de zeges en Sainz benadrukt dat de huidige lijn doorgetrokken moet worden in 2020. "Er zijn geen exacte doelstellingen voor 2020, maar het is belangrijk dat de progressie niet stop en dat we in blijven lopen op de teams voor ons."

"2020 is een jaar om de huidige trend te volgen, maar voor 2021 en 2022 weten we niet wat er gaat gebeuren. Ik maak me helemaal geen zorgen bij het aanvangen van de feestdagen. Het begin van het seizoen zal vergelijkbaar zijn met het einde van 2019, met drie dominante teams, maar hopelijk zijn wij de eerste die het gat van een seconde met deze teams kunnen dichten."

'Te vroeg om aan 2021 te denken'

Vanaf 2021 gaat McLaren weer motoren afnemen bij Mercedes, nadat ze tussen 2015 en 2017 met Honda-motoren reden en in 2018 een contract afsloten met Renault. De hereniging tussen de partners, die tijdens een eerdere samenwerking zeer succesvol was, komt tegelijkertijd met de introductie van nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen. Meer teams moeten hierdoor mee kunnen doen om het podium en de overwinningen.

Sainz geeft toe dat het te vroeg is om over 2021 te praten, maar hij geeft toe dat hij alleen interesse heeft in een langer verblijf bij McLaren. "Het is te vroeg om over 2021 te praten, maar ik verberg niet dat ik erg blij ben met dit project. Een volgende stap vooruit zal me alleen nog verder motiveren. Op dit moment is er geen reden om ergens anders te kijken, omdat ik erg blij ben bij McLaren. 2021 is een geweldige kans voor iedereen - de F1, de teams en coureurs - om vanaf nul te beginnen. Hopelijk wordt het competitiever en leuker."

Sainz vindt stabiliteit bij McLaren

Sainz was een van de uitblinkers van 2019 en zelf denkt hij dat dit vooral mogelijk was omdat hij meer stabiliteit heeft bij McLaren dan toen hij onderdeel was van Red Bull's programma. "Mijn eerste drie jaar bij Red Bull bekeek ik het telkens per jaar. Hoewel ze erg goed waren, had ik niet de stabiliteit en het project voor het middellange termijn die ik nu heb bij McLaren."

"Het betekent ook dat ik niet ieder seizoen met mijn teamgenoot moet strijden, want ieder jaar gaat er iemand naar Red Bull en blijft er iemand bij Toro Rosso. Nu zit ik naast Lando en we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ik weet zeker dat we het team samen naar voren helpen. Ik wilde heel graag een situatie zoals deze, want ik wist dat ik de potentie had."