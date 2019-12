Barcelona heeft meer financiële hulp nodig om fee Formule 1-race op te hoesten

Het Circuit de Barcelona-Catalunya zal in 2020 wederom om de tafel moeten voor een nieuw contract met de Formule 1. Het circuit heeft volgens baas Vincenc Aguilera wel financiële steun nodig.

Het vorige contract tussen de Formule 1 en Barcelona liep na de editie van 2019 af. Na een lange, moeizame onderhandelingsperiode kwamen het circuit en Liberty Media tot een akkoord voor één seizoen. Binnenkort zullen de onderhandelingen dus weer gaan beginnen en voor Aguilera is de doelstelling om een contract te tekenen met een looptijd van 'drie, vier of vijf jaar'.

"Ik wil zeggen dat we allemaal de wil hebben om de Formule 1 in Barcelona te laten blijven. Om door te gaan hebben we hulp nodig en deze is gekomen van de Catalaanse overheid, het stadsbestuur, het provinciebestuur van Barcelona, en in de maand juni moeten we het op het niveau brengen dat nodig is voor Liberty Media", vertelde de circuitbaas tijdens een kerstbijeenkomst met Spaanse journalisten.

Circuit zonder F1 'niet in Champions League'

Aguilera benadrukte ook dat de onderhandelingen in 2019 niet makkelijk waren, waardoor hij eigenlijk geen andere gang van zaken verwacht tijdens de komende gesprekken. De Spanjaard kan zich niet voorstellen dat Spanje haar plekje op de kalender kwijtraakt en stelt ook dat dit de nodige gevolgen zou hebben voor het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"We tekenden op 23 augustus, terwijl de termijn in juli afliep. Ik kan me echter nog steeds geen Barcelona zonder Formule 1 voorstellen. Als het aankomt op een lange en complexe onderhandeling zoals vorig jaar, dan kunnen we niet zeggen dat het deze keer makkelijk wordt. We staan echter aan het begin en we zijn altijd erg open tegenover Liberty."

"Buiten de impact die het lokaal zou hebben, is het duidelijk dat het circuit minder waard wordt vanuit het perspectief van de mensen die hier komen om te testen en racen, als Barcelona de F1 verliest. Het dwingt ons mogelijk tot het doen van dingen die we niet willen doen. Als je in de Champions League speelt, ben je een referentie voor de wereld. Als je daar niet speelt, speel je in de tweede divisie."