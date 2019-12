Prijs voor beste rookie in Formule 2 vernoemd naar Anthoine Hubert

De naam van wijlen Anthoine Hubert zal de komende jaren voort blijven leven in de Formule 2. Het laatste kampioenschap onder de Formule 1 heeft de prijs voor beste rookie van het jaar naar hem vernoemd.

Hubert kwam eerder dit jaar om het leven tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in België. Hij crashte hard bij Raidillon, waarna Juan Manuel Correa door brokstukken onder zijn auto hem niet meer kon ontwijken. Correa is momenteel nog aan het revalideren van dat ongeluk, terwijl Hubert op dezelfde dag nog bezweek aan zijn verwondingen.

De naam van de Fransman zal in de komende jaren dus nog voort blijven leven in de Formule 2, omdat de prijs voor de beste nieuwkomer van het jaar nu omgedoopt is tot de Anthoine Hubert Award. De Chinees Guanyu Zhou is in 2019 de winnaar van die trofee geworden. De Renault Junior scoorde vijf podiumplaatsen en pakte 140 punten, waarmee hij zevende werd in het kampioenschap.

"Anthoine zal altijd onderdeel van onze familie blijven", vertelde Formule 2-CEO Bruno Michel. "We wilden hem eren en ervoor zorgen dat hij in alle komende seizoenen op een mooie manier herinnerd wordt. Daarom hebben we besloten om deze naar Anthoine vernoemde award uit te reiken aan de beste nieuwkomer van het jaar, een titel waarvan ik overtuigd ben dat hij ervoor het kunnen vechten dit jaar."

Zhou kreeg de trofee uit handen van Victhor Hubert, de broer van Anthoine. "Het is een enorme eer dat ik deze speciale Anthoine Hubert Award mag ontvangen als rookie van het jaar", vertelde Zhou, die Hubert vanuit de Renault Driver Academy kende. "Dit is iets was ik als een geweldige herinnering bij me zal dragen van dit jaar. Voor mij persoonlijk was het een geweldig seizoen en we hebben dingen bereikt waarvan we dat niet zo snel verwachtten."