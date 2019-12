Marko: "Liberty Media vroeg ons of wij een plekje vrij hadden voor Alonso"

Een opvallend verhaal vanuit het kamp van Red Bull Racing. Dr. Helmut Marko, de talentscout en adviseur van Red Bull, beweert dat Liberty Media afgelopen zomer gevraagd heeft of er een plek vrij was voor Fernando Alonso.

Alonso vertrok aan het einde van het seizoen 2018 uit de Formule 1. De Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen en deed vervolgens in 2007, 2010 en 2012 nog goed mee om de wereldtitel. Daarna kwam de klad erin, zeker toen Alonso in 2015 de overstap maakte naar McLaren. In combinatie met de toen zeer tegenvallende Honda-motor konden McLaren en Alonso geen potten breken.

Na een tegenvallend 2018 met Renault-motoren vertrok Alonso, hoewel hij de deur wel open liet staat met het oog op de toekomst. Recent gaf de tweevoudig wereldkampioen nog aan dat de reglementen voor 2021 hem wel konden bekoren en dat hij speelt met de gedachte om bij een topteam terug te keren in de Formule 1. Dat zou dan bij Ferrari, Mercedes of Red Bull moeten gebeuren.

Volgens Marko heeft Liberty Media dit jaar al geprobeerd Alonso bij Red Bull te stallen, maar daar ging de energiedrankjesproducent niet mee akkoord. "We hebben meteen gezegd dat we Alonso niet nodig hebben", vertelde Marko aan Auto Bild. "Ook werkt het simpelweg niet omdat wij samenwerken met motorpartner Honda. Zij krijgen al hoofdpijn als ze de naam Alonso horen."

Marko weet dat Red Bull moet leveren in 2020

Anderzijds zijn er ook geluiden dat de huidige ster van Red Bull, Max Verstappen, om zich heen kijkt voor zijn opties voor 2020. Dat beseft ook Marko. "We moeten Max in 2020 een auto geven waarin hij wereldkampioen kan worden. Anders vertrekt hij. Op dit moment zijn er achter de schermen echt dingen gaande. Dit zijn weken die van doorslaggevend belang zijn."