Overzicht: Pirelli onthult geselecteerde compounds voor eerste vier races 2019

Het seizoen 2019 is pas net achter de rug, maar Pirelli heeft inmiddels al keuzes moeten maken voor de bandencompounds voor de eerste races van 2020. De bandenleverancier heeft de compounds voor de eerste vier races van het seizoen onthuld.

Dinsdag werd nog duidelijk dat het werk van Pirelli voor de nieuwe banden voor 2020 voor niets is geweest. De teams kozen unaniem voor het behouden van de banden waarop de Formule 1 in 2019 al racete. Een dag later heeft de bandenleverancier onthuld welke compounds ze beschikbaar stellen voor de Grands Prix van Australië, Bahrein, China en Vietnam, waar in 2020 voor het eerst geracet gaat worden.

Voor alle vier races zullen de teams en coureurs de beschikking krijgen over de C2's, C3's en C4's, de drie middelste van de vijf compounds waaruit Pirelli kan putten in 2020. Vorig jaar koos het Italiaanse bedrijf in Australië en China ook al voor deze combinatie, terwijl er in Bahrein gekozen werd voor de C1's, C2's en C3's.