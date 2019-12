Voordat Jos Verstappen aan het traject begon om zoon Max naar de Formule 1 te begeleiden, reed de Nederlander natuurlijk zelf in de Formule 1. Een van zijn sterkste races was de Canadese Grand Prix van 2000.

Verstappen stapte dat jaar in bij Arrows, dat door hoofdsponsor Orange in met een zwart-oranje kleurstelling reed. Tot de race in Montreal had de coureur nog geen punten weten te scoren, mede doordat hij in zeven races liefst vijf keer uitviel. In Canada kwam daar een prachtige kans voor Verstappen om die reeks tot een einde te brengen en een sterk resultaat te scoren, want tijdens de race regende het fors.

De race begon nog op een droge baan, maar na ruim een kwart van de race deed de regen haar intrede. Verstappen voelde zich daarbij als een vis in het water. De coureur van Arrows begon in de natte omstandigheden aan een opmars, die hem tien ronden voor het einde op de zesde positie bracht. Er was echter perspectief op meer, want Jarno Trulli had slechts een kleine voorsprong. Uiteindelijk ging Verstappen aan de Italiaan voorbij met de inhaalactie die in de onderstaande video te zien is, wat hem P5 en twee punten opleverde.