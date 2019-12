Waarom de Russische Grand Prix en Russische coureurs niet in gevaar zijn door dopingschandaal

Dat het Wereld Anti-Doping Agentschap Rusland van alle typen 'grote sportevenementen', zoals de Olympische/Paralympische Spelen van 2020 in Tokio en het WK Voetbal van 2022 in Qatar, heeft uitgesloten is geen echte verrassing. De zaak borrelde eigenlijk al sinds 2015, toen het WADA stelde dat Ruslands Anti-Doping Agentschap (RUSADA) data uit het laboratorium zou hebben gemanipuleerd.

Nadat het nieuws eerder deze week bekend werd, was de onmiddellijke aanname onder leden van de Formule 1-community dat de Russische Grand Prix - die voor 25-27 september op de planning staat - afgelast zou kunnen worden, terwijl Russische F1-coureurs als Daniil Kvyat en Sergey Sirotkin en landgenoten in lagere klassen als Robert Shwartzman en Nikita Mazepin verbannen zouden kunnen worden van deelname in internationale evenementen.

Het bestuursorgaan van de sport, de FIA, werd in 2012 immers erkend door het Internationaal Olympisch Comité, nadat het twee jaar eerder de Wereld Anti-Doping Code van de WADA tekende. De FIA standpunt op verboden middelen is zelfs nog strenger dan die van de WADA: bètablokkers (optioneel bij de WADA) en consumptie van alcohol tijdens evenementen (niet op de verboden lijst van de WADA) zijn door Appendix A van de Internationale Sportieve Code verboden.

Dat betekent echter niet automatisch dat de race of deelname door de genoemde coureurs in internationale competitie in direct gevaar is - als dat al zo is - want zoals gebruikelijk bij dergelijke zaken is er nog een mogelijkheid voor de Russische autoriteiten om in beroep te gaan. Dat zal waarschijnlijk ook gebeuren, zoals president Vladimir Poetin al aangaf.

"We hebben alle redenen om een beroep in te dienen bij het CAS (het arbitragehof voor de sport)", vertelde hij aan TASS, het Russische persbureau.

"Er zijn ook andere overwegingen, maar het is belangrijk dat dit probleem door specialisten geanalyseerd wordt, door juristen die met onze partners met deze kennis praten", voegde hij eraan toe.

Gevraagd om te reageren op de gevolgen van het oordeel van de WADA vertelde een woordvoerder van de FIA aan GPToday.net dat de FIA "zich bewust is van het recht van RUSADA om in beroep te gaan tegen het besluit, zoals in de code van de WADA staat. De FIA zal samen met de commerciële rechtenhouder alle ontwikkelingen in deze zaak nauwgezet volgen, terwijl rekening gehouden wordt met mogelijke juridische en praktische gevolgen die deze zullen hebben."

Daar ligt ook het probleem: terwijl de FIA onder de WADA-codes valt, geldt dat niet voor commerciële rechtenhouder Liberty Media. De overeenkomst voor de race werd afgesloten tussen de promotor en de CRH, niet met de FIA. Aangezien dat contract 50 miljoen dollar per jaar waard schijnt te zijn, moet de FIA alle 'juridisch consequenties' overwegen, vooral omdat RUSADA waarschijnlijk in beroep gaat - een proces dat tot wel een jaar kan voortduren.

Het contract voor de race werd inderdaad in 2010 getekend, voor het onderzoek van WADA begon, terwijl de code van het anti-doping agentschap stelt dat de tekenaars 'hun recht moeten terugtrekken en het evenement moeten toewijzen aan een ander land, tenzij het juridisch en praktisch gezien onmogelijk is'.

De promotor heeft dus een dubbele stok achter de deur. Er is geen ander land dat de 'Russische Grand Prix' kan organiseren, en het zou illegaal zijn om een al bestaand contract te verscheuren. Ten slotte spreekt de WADA-code over 'een groot evenement', maar dat wordt niet gedefinieerd - dus het kan aankomen op interpretatie, vooral omdat Sint-Petersburg speelstad is voor het EK Voetbal van 2020. Op die basis lijkt het geen gevolgen te hebben.

Voor de Russische Grand Prix lijkt alles in orde, zeker op korte tot middellange termijn, maar hoe zit het met de coureurs? Moet Toro Rosso gaan zoeken naar een vervanger voor Kvyat, of moet het Prema F2-team een andere teamgenoot voor Mick Schumacher vinden voor 2020?

Ook dat is hoogst onwaarschijnlijk: niet alleen zou het bestuursorgaan zichzelf blootstellen aan juridische stappen als het de licenties van Russische coureurs in zou trekken tijdens een lopend beroep, ook zijn er absoluut geen suggesties dat Russische coureurs verboden middelen gebruiken of gebruikten.

Er is een voorziening gemaakt door de WADA voor individuele atleten die deel willen nemen in internationale evenementen, zolang zij niet betrokken zijn bij of geraakt worden door de veronderstelde misdragingen van de laboratoria van RUSADA, die tot de sancties leidden. Onder de omstandigheden zou het ondenkbaar zijn voor het bestuursorgaan om de licenties van Russische coureurs in te houden die op geen enkele manier betrokken waren bij het schandaal.

Vraagt iemand zich nog af waarom een woordvoerder van Rosgonki, de promotor van de Russische Grand Prix, in een statement zei: "We hebben er vertrouwen in dat de Russische Grand Prix in 2020 en de volgende jaren georganiseerd blijft worden, en we nodigen iedereen uit in Sochi. De kaartverkoop is in volle gang."