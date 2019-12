Formule 1 gaat situatie rond dopingschorsing Rusland in de gaten houden

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de dopingschorsing van Rusland voor de Formule 1 en de Grand Prix van Rusland. De sport heeft aangekondigd de situatie goed te gaan monitoren.

Het World Anti Doping Agency (WADA) sprak gisteren zoals verwacht uit dat Rusland de komende vier jaar uitgesloten is van grote sportevenementen, terwijl ook de organisatie van grote sportevenementen (zoals WK's en de Olympische Spelen) door de uitspraak de komende vier jaar niet mogelijk is. Dat is het gevolg van geknoei in het dopinglaboratorium in Moskou, waarbij testresultaten gemanipuleerd en verwijderd werden.

Door de schorsing raakt Rusland de komende vier jaar dus het recht kwijt om grote internationale sportevenementen te organiseren, terwijl het land ook niet mee mag doen aan dergelijke evenementen. Russische atleten die kunnen bewijzen zonder dopinggebruik hun sport bedreven te hebben, kunnen wel onder een neutrale vlag afgevaardigd worden naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen.

Promotor en autosportbond verwachten geen problemen

De Formule 1 brengt jaarlijks een bezoek aan Sochi voor de Grand Prix van Rusland, terwijl er met Daniil Kvyat ook een Rus in de Formule 1 actief is. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zowel de race als voor de Russische coureurs, maar de organisatie in Sochi stelt dat de race gewoon doorgaat. "Het contract werd getekend in 2010, lang voordat de zaken in het onderzoek van de WADA plaatsvonden, en loopt door tot 2025", stelde promotor Rosgonki.

Ook de Russische automobielfederatie verwacht geen problemen voor Russische circuits en coureurs. Volgens de RAF heeft de federatie altijd voldaan aan de eisen van de WADA en bovendien speelt er nog een factor mee: "De FIA is niet een organisator van grote sportevenementen zoals omschreven in de anti-dopingcode." Daaraan voegde de Russische federatie toe dat verplaatsing van de race 'wettelijk en praktisch gezien niet mogelijk is'.

Ook voor de coureurs verwacht de RAF geen problemen: als coureurs geen overtredingen van de anti-dopingcode hebben begaan, dan kunnen ze blijven racen. Dat neemt niet weg dat de Formule 1 de situatie in de gaten gaat houden, ook omdat de Russische dopingautoriteit in beroep gaat. "Aangezien RUSADA in beroep gaat, zal de Formule 1 in samenwerking met de FIA de ontwikkelingen nauwgezet volgen", werd verteld aan Championat.