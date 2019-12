'Daniel Ricciardo moet met de vuist op tafel slaan en niet de clown uithangen'

Het 2019-seizoen verliep niet op zoals gehoopt voor Renault. Niet alleen verloor het team de laatste afnemer van haar krachtbronnen, maar ook in de zin van het kampioenschap. Renault pakte vorig jaar uit met de komst van Daniel Ricciardo, die voor veel geld een deal tekende. Het doel was toen om met de top mee te doen, maat tot nu toe is dat niet gelukt. Alain Prost heeft daarom de doelen bijgesteld en zegt dat het doel voor 2020 de vierde plaats is.

McLaren kampte in de afgelopen jaren met een slechte periode, maar wist zich dit jaar sterk te herstellen. Dat was ook de tactiek van Renault, maar dat pakte niet goed uit, zo vertelt Prost. "McLaren gaf het begin van 2018-seizoen op om in 2019 beter uit de bus te komen, en het plan werkte voor hen", zei hij. "Maar dat konden wij dit jaar niet doen.” Renault moet haar doelen bijstellen, maar de vierde plaats is wat er minimaal behaald moet worden volgens Prost. "De vierde plaats moet ons doel zijn."

In 2021 wil Renault iedereen verslaan

Tegelijkertijd ziet Renault de 2021-regels als een geweldige kans om de topteams voor te zijn. "De ontwikkeling (voor 2021) bevindt zich momenteel voornamelijk in de simulator", bevestigt Chester, de oude technische baas van het Franse team.

Wat Ricciardo betreft, is de Nederlandse F1-commentator Olav Mol tot nu toe niet overtuigd van de kwaliteiten. "De clown van de paddock zijn is niet genoeg”, vertelde hij de Nederlandse publicatie Formule 1. In Brazilië kwam hij van achter naar voren, maar verder zag ik niet genoeg 'echte Ricciardo'-momenten. Ik zag hem Renault niet beter maken. Naar mijn mening zou hij minder opgewekt moeten zijn en in plaats daarvan vaker met zijn vuisten op tafel moeten slaan."