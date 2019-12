Carlos Sainz plukt vruchten van herstructurering: "Het heeft perfect uitgepakt"

Carlos Sainz heeft het een en ander verteld over zijn eerste volledige jaar als coureur van McLaren. De Madrileen in dienst van het team uit Woking is erin geslaagd om zesde te worden in het kampioenschap en heeft McLaren met veel punten geholpen om op sterke wijze op de vierde plaats van de constructeurs terecht te komen. Lando Norris is zijn teamgenoot en samen hebben ze McLaren, na een aantal moeilijke jaren, weer terug in de top weten te krijgen.

De Spanjaard is tevreden met het geleverde werk van dit seizoen en zelfs met het podium dat hij won in de laatste editie van de Braziliaanse Grand Prix, die werd gewonnen door Max Verstappen. Het team verkeerde na een lange goede periode in de problemen. Na een aantal slechte seizoenen met Honda heeft McLaren het roer omgegooid. Een compleet vers en fris team stond dit seizoen op de grid. Volgend seizoen zal het oranje-team weer een stap maken: ze verruilen Renault als motorpartner voor Mercedes.

Carlos Sainz is blij met dit seizoen en het frisse team. “We hebben de vierde plaats in het teams kampioenschap behaald en hebben het eerste podium in jaren gepakt tijdens het afgelopen seizoen.”

McLaren heeft na het Honda-debacle een flinke opruiming gedaan binnen het team en dat heeft volgens Sainz ‘goed uitgepakt'. “Alles wijst erop dat het de juiste zet is geweest. Ik wilde vooral als zesde eindigen in het WK. Ik had een goed gevoel toen ik bij McLaren tekende, hoewel de dingen na eind 2018 niet veelbelovend leken. Ik sprak veel met de ingenieurs, met Zak Brown en anderen en het project gaf me een zeer goed gevoel. Ik weet niet of het iets te maken heeft met goede resultaten, maar die goede vibes hebben zich heel snel vertaald in resultaten. De aanpak van McLaren en de structuur van het team zijn veranderd", zegt Sainz.