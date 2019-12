CEO Aston Martin: "Wij zoeken niet actief naar nieuwe eigenaren"

Aston Martin hult zich in nevelen als het gaat over de interesse van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll om zich in te kopen in de Britse autobouwer.

Donderdag kon GPToday.net onthullen dat miljardair Stroll, vader van Formule 1-coureur Lance, modemagnaat en tevens eigenaar van F1-team Racing Point, de mogelijkheden verkent om zich in te kopen in Aston Martin. Het noodlijdende Britse bedrijf draaide in het eerste halfjaar van 2019 80 miljoen pond verlies en veel zal afhangen van de verkoopcijfers van de DBX SUV, die vandaag gepresenteerd werd in St Athan in Wales.

De financiële situatie van Aston Martin is dus niet bijzonder rooskleurig, maar president en CEO Andy Palmer verklaarde bij de presentatie van de nieuwe Aston Martin dat het bedrijf niet actief op zoek is naar nieuwe investeerders en dat de huidige investeerders er voor de lange termijn zijn. "Zij kijken naar de lange termijn. We zoeken absoluut niet actief naar andere deelnemers in het bedrijf. Dat hoeft echter niet te zeggen dat het niet komt."

Palmer werd ook gevraagd naar het artikel dat GPToday.net donderdag publiceerde over de vermeende interesse van Stroll. "Je weet wat we zouden moeten doen als er een officiële benadering was geweest", verklaart de CEO van Aston Martin, waarmee hij verwijst naar het feit dat beursgenoteerde bedrijven bepaalde regels hebben waardoor ze dergelijke informatie moeten onthullen. "Verder kan ik er geen commentaar op geven."

