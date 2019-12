De implicaties van de overname van Aston Martin door Lawrence Stroll

Toen een bron mij voor de eerste keer benaderde met de suggestie dat een consortium met een link naar Racing Point F1 Team-eigenaar Lawrence Stroll de intentie heeft om een bod te doen en zich in te kopen in het noodlijdende Aston Martin - de aandelenprijs op de beurs van Londen (AML) is 75 procent gedaald sinds haar notering een jaar geleden, terwijl verkoopverwachtingen sindsdien drie keer naar beneden zijn bijgesteld - leek het idee dat een F1-baas een autobedrijf koopt vergezocht.

Stroll is echter geen normale teameigenaar en de benoemde bron is niet zomaar een machtig persoon, maar een belangrijk figuur in de auto-industrie die in het verleden helemaal correct was als het ging om ontwikkelingen met een impact op de F1. Zonder te ver uit te wijden kunnen een aantal van onze grote onthullingen in de afgelopen drie jaar direct aan zijn fluisteringen verbonden worden.

Dus, als hij spreekt, is het verstandig om goed op te letten en ze niet onder de noemer absurde geruchten te plaatsen, ook als zijn aanwijzingen op het oog onrealistisch lijken. Dus, wat is er aan de hand?

Stroll is een uitstekende merkopbouwer: hij heeft meerde modelabels naar duizelingwekkende hoogte op de aandelenmarkt gedreven; ten tweede is de Canadese miljardair, die zijn carrière letterlijk startte in de textielindustrie in Montreal, een enorme autofanaat. Hij bezit een aantal van de meest verrukkelijke Ferrari, en nog veel meer op het autofront. Reken het circuit Mont Tremblant - thuishaven van de Canadese Grand Prix van 1968 en 1970 - daarbij mee.

Een compagnon van Stroll is Lord Anthony Bamford, telg van de oprichter van bouwmachinemerk JCB en tevens autoverzamelaar - met een portfolio heerlijke Aston Martins - potentiële koper van Jaguar in de jaren '00 en de architect van de JCB Diesel Max, die het snelheidsrecord op het land verbrak (met 560 kilometer per uur, bestuurd door Andy Green) - laatstgenoemd project werd opgezet ter 'demonstratie van Britse engineering'.

Inderdaad verraden de JCB-logo's op de Racing Point-auto's - en de Williams toen L. Stroll junior voor dat team racet - de band tussen de twee miljardairs.

Geen van deze factoren linken Stroll (of Bamford, of andere aandeelhouders van Racing Point) definitief aan het inkopen in Aston Martin, vooral als je dat combineert met de 'geen commentaar'-antwoorden (on-record) van zowel Aston Martin als de potentiële koper.

Geen directe ontkenning door betrokken partijen

Dat gezegd hebbende ontkende geen van beide partijen het verhaal direct - wat duidt op goed zakelijk verstand als de informatie niet waar blijkt te zijn, zeker gezien Aston Martin's status als beursgenoteerd bedrijf en de impact op de aandelenprijs, die sinds wij het nieuws brachten met 20 procent is gestegen. In de meer dan acht uur na ons verhaal is er nog steeds geen officieel woord over gerept.

Toch is onze bron overtuigd dat er een deal komt. Waarom zou dit dan logisch zijn? Het merk Aston Martin heeft absoluut een make-over nodig, nadat het meer dan vijf decennia leunde op het (inmiddels vervaagde) imago van James Bond. Daar waar Aston Martin in de late jaren '50 een winnaar op Le Mans en een puntenscoorder in de F1 was, staan de vleugellogo's nu op een Red Bull die door Honda aangedreven wordt.

Wat echter een stuk minder bekend is, is dat Mercedes-Benz een aandeel van 5 procent heeft in Aston Martin door een overeenkomst over technologie-deling, waardoor Aston Martin AMG-motoren en Mercedes-componenten mag gebruiken. De recent onthulde DBX SUV staat bijvoorbeeld op een Mercedes-platform, wordt aangedreven door een door Mercedes ontwikkelde krachtbron en wordt in bedwang gehouden door Mercedes-elektronica.

Racing Point belangrijke reden achter deal

Onze bron stelde dat een van de belangrijkste redenen voor de toekomstige deal is dat Stroll's Racing Point F1 Team een 'authentieke laag voor het team' nodig heeft. Besef dat de operatie een overeenkomst voor technologieafname met het Mercedes-AMG F1 Team heeft, motoren bij het merk afneemt en de windtunnel van het Zilveren team in Brackley, slechts zestien kilometer van Racing Point's basis in Silverstone, gebruikt.

De plannen zijn er om de faciliteit uit te breiden op de recent gekochte grond van 30 hectare, die bijna grenst aan Aston Martin's basis in Gaydon - wat zelf slechts 50 kilometer van Silverstone ligt, wat op korte termijn versterkt wordt door de toevoeging van nieuwe faciliteiten op een recent aangekochte grond van 30 hectare - dat een jaar geleden een nieuw vehicle dynamics engineering centre opende op het Britse F1-circuit.

De technische reglementen van 2021 moedigen verdere uitwisseling van onderdelen en faciliteiten onder de teams aan - en dus kan Racing Point over gaan in (het groen geschilderde) Aston Martin Racing, wat authentiek opereert als een B-team van Mercedes dat direct gelinkt is aan een sportwagenmerk.

Forse gevolgen Red Bull Racing

Mocht de deal er komen, dan zijn de implicaties voor Red Bull Racing fors: de titelsponsordeal met Aston Martin is naar verluid 10 miljoen dollar per jaar waard en geeft het team een verbinding met een sportwagenmerk. De twee entiteiten zitten bijna vier jaar in een technologische samenwerking, waarbij de eerste modellen van de Aston Martin Valkyrie-hypercar - ontworpen door Adrian Newey en een potentiële deelnemer op Le Mans - binnenkort geleverd worden.

Van Stroll wordt gezegd dat hij onder de 150 kopers is... en hij heeft de middelen om naast de F1 ook Le Mans binnen te stappen.

De 'Zoon van Valkyrie', de tweede auto uit de samenwerking - en zoals de naam al zegt, een kleinere en gebruiksvriendelijkere hypercar met een hybride aandrijflijn - wordt in 2021 verwacht, hoewel insiders recent aangaven dat de ontwikkeling vertraagd is door Aston Martin's situatie.

Samen met de onzekere toekomst van Honda kan een potentieel verlies van Aston Martin als technologische en titelpartner - de commerciële deal loopt naar verluid eind 2020 af, hoewel er opties zijn - een voorbode zijn van een vertrek van Red Bull uit de F1, voordat het 'nieuwe tijdperk' in 2021 begint.

Al met al is het te begrijpen als Stroll en zijn compagnons zich inkopen in Aston Martin, omdat Aston Martin dringend een financiële injectie en een verfrissing van het merk nodig heeft - beide kan Stroll meteen leveren - terwijl het raceteam, momenteel racend onder de naam van de holding - een authentiek jasje nodig heeft, waarbij donkergroen de waarschijnlijke kleur is.

Komt de deal er echt? Schrijf het idee niet af, hoewel Red Bull-baas Dietrich Mateschitz absoluut hoopt dat het niet zo is...